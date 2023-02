Media Liga ganada y media Liga por ganar

El Barça necesita ganar esta Liga. Las urgencias persiguen al equipo blaugrana tras años de decepciones y fracasos. Y el título resulta imprescindible para certificar la resurrección deportiva del club. De momento, la primera vuelta del campeonato ha sido casi perfecta: 50 puntos de 57 posibles, con 16 victorias, 2 empates y 1 derrota. Unas estadísticas de récord. Hoy empieza la segunda ronda del torneo y cada partido será una final. El cara a cara con el Madrid aumenta la tensión jornada tras jornada. Inevitablemente, se mira de reojo al eterno rival. El Barça tiene una ventaja importante (5 puntos) pero ni mucho menos definitiva. Tiene media Liga ganada, pero le queda media por ganar. Por eso no hay margen para el despiste o el error.

Esta noche, por ejemplo, el equipo de Xavi saltará al Camp Nou para enfrentarse al Sevilla sabiendo lo que ha hecho el conjunto de Ancelotti en Mallorca. Un nuevo tropiezo blanco (solo han ganado tres de los últimos siete encuentros) permitiría aumentar la renta favorable de los blaugranas y dar un golpe casi definitivo al campeonato. Pero todavía queda muchísimo competición por delante. De ahí que Xavi, a pesar del momento de euforia que vive el barcelonismo, mantenga un discurso prudente: “No me siento favorito, me siento candidato”.

El técnico blaugrana no puede esconder su satisfacción por la impresionante evolución del equipo. Valora especialmente la transformación vivida en el último año. Y le gusta recordar siempre de dónde viene el Barça para poner en valor lo que está haciendo ahora: “Estamos bien, en un buen momento. Hemos hecho partidos mejores y otros no tanto. Pero esto es el fútbol. No siempre se puede jugar de forma excelente”.

Lo que sí parece claro es que el técnico blaugrana mantendrá el esquema con cuatro centrocampistas (Busquets, De Jong, Pedri y Gavi) que tan buen resultado está ofreciendo. El fútbol brillante ante el Madrid en la Supercopa o frente al Betis en la última jornada de Liga nace de esta apuesta. Y lo que funciona no se toca. De hecho, Xavi ha conseguido tener un ‘once’ titular bien definido, que ahora tiene una baja importante: la del extremo Dembélé.

Una ausencia que en principio debe cubrir Raphinha pero con Ansu en la recámara. Precisamente de Ansu, que está en el punto de mira del Manchester United como avanzó ayer SPORT, quiso hablar ayer Xavi: “Hay que tener paciencia con él. Ya le saldrán las cosas”. De momento, no está en venta. De momento...