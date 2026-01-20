"Mea con la tuya" no entra en el diccionario blanco

El mensaje de Pep Guardiola en la previa del partido de Liga de Campeones fue como un dardo envenenado que estelló como una bomba de efecto retardado en el seno de la casa blanca.Las consecuencias todavía hoy provocan un daño terrible. El Real Madrid, y el madridismo, no soporta a Pep Guardiola. No le aguanta de normal, y mucho menos si éste quien intenta dar cualquier consejo. “No solo hay que aguantarle sino que encima nos tiene que asesorar”, deben pensar. La reacción del madridismo siempre es virulenta cuando está Guardiola de por medio. El consejo de ‘mea con la tuya’ a Xabi Alonso fue letal para el técnico vasco porque Florentino lo consideró una afrenta para él.

Xabi Alonso, un aprendiz de Guardiola, no ha tenido margen para mear con la suya porque desde el primer día, en el Mundialito, tuvo que escucharse críticas internas de su presidente y a la primera que pudo, con el choque con Vinicius, le desautorizó. Xabi Alonso quería cambiar el Madrid y Florentino se lo impidió porque para él están antes los jugadores que el entrenador. Guardiola, sin querer, o queriendo, le acabó de condenar.

La respuesta

Como respuesta, el mandatario apostó por otra copia para intentar reconducir la situación. Una copia de Mourinho que, precisamente, es quien mejor encarnó el cara a cara con Guardiola. Yha aparedido Arbeloa, un cono que se cree el puto amo de la sala de prensa cuando da verguenza ajena escucharlo. No se puede ver alguien más postizo que este ex jugador que fue tan poco respetado en su momento y que ahora, como entrenador, sigue empeorando la imagen que tenía.

Es el monigote del presidente que ha puesto en el sitio que Florentino menos respeta. Con frases vacías como la de Juanito, o la de “yo sé a quien iban los pitos” o “la del Bernabéu de las remontadas” o la de “mis copas de Europa”... Arbeloa es una copia mala de Mourinho porque el portugués, mal deportista pero auténtico, se puso el madridismo a la espalda durante unos años. Arbeloa se piensa que ya es el capitán general del madridismo y resulta que solo es una burda copia que intentar contentar a su jefe.