McLaren alimenta a la ‘bestia’

El 5 de octubre McLaren se aseguró matemáticamente su segundo Mundial de constructores consecutivo. Y es muy posible que este fin de semana, dos meses después, Lando Norris se convierta en su primer campeón desde 2008. Puede.

En cualquier caso, en el paddock nadie duda de quién es el mejor piloto. Y pocos entienden que la escudería ‘papaya’ domine a placer por equipos después de encadenar errores estratégicos de 'bulto', como el que vimos ayer en Qatar.

Por segunda semana, Zak Brown y Andrea Stella tuvieron que salir a pedir disculpas públicamente a sus pilotos, después de marcarse otro gol en propia puerta, allanando el camino a la victoria al ‘gran depredador’ Max Verstappen.

En Las Vegas dejaron ‘vivo’ al neerlandés en el campeonato. Max cumplió y se llevó la victoria, que resultó mucho más valiosa por la doble descalificación de los McLaren. Aún así, Norris llegó a Qatar con una renta considerable (24 puntos) y su primera ‘bola de partido’ por el título.

Le bastaba sumar 25 puntos más que Verstappen y Piastri para coronarse anticipadamente. Pero el muro de Woking volvió a fallar y esta vez con consecuencias mucho más graves. Max repitió triunfo, Norris solo pudo ser cuarto y dejó al de Red Bull a 12 puntos.

Piastri, a pesar de firmar un fin de semana brillante (pole, victoria al sprint y segundo el domingo), fue el más perjudicado. Perdió la segunda posición del campeonato con Verstappen de forma inevitable, después de la táctica suicida de su equipo en las paradas. Y ahora es el que peor lo tiene de los tres candidatos al título. A 16 puntos de Norris y a 4 de Max, el australiano terminó hundido en Losail: “Spechless” (sin palabras), resumió ante las cámaras.

Llegados a este punto, uno se pregunta cómo es posible que el mejor equipo –al menos eso dice la clasificación-, sea capaz de complicarles la vida a sus pilotos de tal forma. Verstappen había tirado la toalla. Estaba a 104 puntos tras la pausa veraniega. Y lo que debería haber sido un final de campeonato reducido al pulso de Norris y Piastri, ha acabado derivando en un desenlace totalmente imprevisible, con la persistente amenaza del insaciable Max.

Norris sigue dependiendo de sí mismo, pero ahora está obligado a subir al podio si Verstappen gana también en Abu Dhabi. La presión será mayor que nunca para McLaren. En los últimos meses han alimentado a la ‘bestia’, al auténtico rey de la F1. Y pueden pagarlo muy caro.