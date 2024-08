Mbappé-Vinicius: Un dato que lo dice todo

Mbappé y Vinicius no acaban de entenderse / AP

El Madrid ha jugado tres partidos y ha sumado solo cinco puntos. Cuatro que se han escapado de sus manos, incapaz a estas alturas de curso de ser esa apisonadora que había sido y que, después de fichar a Mbappé, todavía se esperaba que pusiera una velocidad más. La realidad, después de un mes y medio de que volviera de vacaciones, es que Ancelotti no logra dar con la tecla para ordenar a sus jugadores en el campo. El Madrid carece hoy de ese hambre arrolador.

Ante tanta acumulación de delanteros, y de egos en ataque, el juego del equipo sufre por tener a pocos jugadores en el centro del campo con capacidad defensiva. Se miran el rival sin morder y Las Palmas pudo adelantarse en el marcador y poner en jaque al conjunto blanco que solo supo empatar de empate, tras unas manos accidentales de un defensa isleño.

Ancelotti, que ya tuvo que reñir a sus jugadores por esa pelea por querer jugar siempre, no consigue encajar las piezas para su mejor funcionamiento. Abuso de pases horizontales y mucha pólvora sin explotar. El técnico italiano cambió a dos jugadores en el descanso, viendo que el invento no le funciona. Pero los cambios no supusieron una transformación del equipo, que ya está a cuatro puntos de diferencia con el Barcelona, que juega con juveniles.

El encaje de piezas, y egos, en el Madrid, todavía no va. Vinicius se agarra al balón cuando hay un penalti y Mbappé se queda out. El francés se la jugó en otras ocasiones pero sin el acierto preciso. En tres partidos, entre Vinicius y Mbappé han marcado un gol de penalti. Lo dice todo.

El Madrid es previsible, ramplón, incapaz de cambiar las dinámicas. Tiene problemas en la salida de balón y sufre cuando las defensas se le encierran. Mucho deberá cambiar para enderezar este pésimo inicio de temporada.

El empate es un palo para las aspiraciones del cuadro blanco, que ve como el Barcelona se le escapa. Los azulgranas tiene hoy a Madrid y Atlético a cuatro puntos. Casi nada.