Mbappé, el único salvavidas de Xabi Alonso

Más de un madridista tembló al conocer el once inicial: Trent, Asencio, Carreras y Mendy en la línea defensiva. Sin Courtois, para más inri. Olympiacos está lejos de ser un grande de Europa, pero cuando se puso 1-0 en los primeros compases de partido, con el Madrid hecho un flan, muchos se temieron lo peor.

Todo se corrigió por obra y gracia de un futbolista superdotado. Se llama Kylian Mbappé y es una bendición para un Madrid que sigue ofreciendo síntomas más que preocupantes: los primeros y los últimos minutos en el Pireo fueron la mejor demostración de que el equipo de Xabi Alonso no acaba de ser un equipo.

Pareció más bien una colección de nombres. Algunos, de tanto nivel como Mbappé, capaces de resolver partidos por sí solos, con un hat trick en cuestión de siete minutos, por ejemplo.

De otros no se puede decir lo mismo. La línea defensiva ofreció síntomas de una debilidad preocupante. El Madrid transmitió una fragilidad más propia de un equipo de media tabla que de un aspirante. Nunca gobernó con autoridad el partido, ni siquiera con 1-3 en el marcador.

Si el partido en Grecia era casi una reválida para un Madrid envuelto en dudas, y muy especialmente un examen para comprobar hasta qué punto Xabi Alonso tiene crédito, el resultado no pudo ser más preocupante para el Madrid. Ganó el partido, pero pocos madridistas habrán acabado satisfechos. Demasiado sufrimiento, demasiada descoordinación entre líneas, demasiada debilidad defensiva. Fue un partido en el que las carencias pesaron más que las virtudes.

Como en tantas otras ocasiones, solo se salvó el resultado. 'Es lo único que importa', justificarán los resultadistas. Tendrán algo de razón, pero un partido de fútbol es mucho más: en un partido de fútbol se puede leer el futuro.

Y si hay que leer el futuro que le espera al Madrid, la conclusión es que Xabi Alonso tiene mucho trabajo por delante. Si le dejan trabajar, claro.