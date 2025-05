Por cierto, Mbappé no ha sido mejor que Lewandowski

Lewandowski / HMD

Con Lewandowski ocurre cada temporada lo mismo. Si miramos su pasaporte, pensamos en jubilarle ya, pero si miramos su rendimiento, nos tenemos que sacar el sombrero y desearle larga vida vistiendo la camiseta del Barça. Es comprensible la preocupación por su edad, como de justicia es aplaudirle y darle otro año de confianza.

No en vano, tan cierto es que la próxima temporada tendrá 37 años como que acaba de firmar su mejor campaña con el Barça. Y lo más significativo: valoremos que el que tenía que ganar todos los “pletes” habidos y por haber con el Madrid y no se ha llevado más que una triste Supercopa de Europa, no le ha superado.

Y es que aunque Mbappé haya ganado el pichichi de la Liga y la Bota de Oro europea gracias a los penaltis, en goles de jugada en la Liga, sin penaltis, han empatado a 24, mientras que en números totales han igualado a 42 tantos, pero con el madridista jugando tres partidos más.

Por cierto, se habrán dado cuenta de que ya ha empezado la campaña para blanquear el fracaso del Madrid y proyectar a Mbappé hacia el Balón de Oro. Al calor de sus intrascendentes goles del último mes y de la última esperanza que les queda con el Mundial de Clubs de nuevo cuño, los altavoces blancos ya le señalan como el triunfador del año.

Es lo que tiene repetir mil veces un relato, que de momento no pasa de mera ilusión... y de eso en la capital saben un rato. Pero ustedes no se dejen engañar, Lewandowski ha sido tan bueno como Mbappé... o mejor, pues sus goles sí le han hecho campeón. O sea, que un año más, el relevo del 9 del Barça puede esperar.