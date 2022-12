Mbappé reta a Messi, pero solo hay un número 1

Messi no necesita ganar un Mundial para ser el mejor futbolista de la historia. Porque ya lo es. Hasta sus mayores detractores tuvieron que rendirse a la evidencia tras su exhibición ante Croacia. Incluso los (pocos) argentinos escépticos, que le acusaban de una supuesta falta de liderazgo o de escaso carisma, han claudicado. No ha habido, no hay ni habrá jamás un jugador como Messi. Que a sus 35 años sea capaz de protagonizar un recital como el del martes, en unas semifinales de una Copa del Mundo, es la demostración de su trascendencia universal. Messi, insisto, no necesita ganar un Mundial para ser el mejor futbolista de la historia, pero ganar un Mundial sí es su necesidad personal para culminar su extraordinaria carrera con el único título que le falta en su brillante palmarés. Es una necesidad muy íntima, vital, que le permitiría colgar las botas con la satisfacción de haber cumplido su particular reto.

La comparación con Maradona ha perseguido a Messi durante toda su vida. De forma injusta, porque Leo ha superado ampliamente a Diego en los terrenos de juego. Pero la faltaba la épica mundialista para convertirse en el nuevo Dios en el imaginario de los aficionados de la ‘albiceleste’. Ante Croacia hizo esa actuación legendaria. Y toda Argentina se abraza ahora a Messi a la espera de que en la final del domingo repita su exhibición y conduzca a su selección hacia su tercera Copa del Mundo. Será la final número 41 de su dilatada trayectoria. Ha ganado 28. Y ha marcado 33 goles. El mejor futbolista de la historia es, también, un especialista en finales... Un símbolo para Argentina. Un ejemplo para el fútbol.

Una final en la que tendrá como rival a Francia. Se impuso la lógica y el combinado galo eliminó a la sorprendente Marruecos. Pero no lo tuvo nada fácil, a pesar de marcar el primer gol al inicio del encuentro. La selección marroquí, acostumbrada a defenderse con solvencia y atacar al contragolpe, tuvo que ofrecer una nueva versión para intentar la remontada y la verdad es que ofreció un recital ofensivo. Mereció, como mínimo, el empate. Pero una genial jugada de Mbappé sentenció el encuentro.

El delantero del PSG parece que ya está listo para su duelo final con Messi. Será apasionante el cara a cara entre las dos estrellas más brillantes del fútbol mundial. La veteranía contra la juventud. Dos compañeros de equipo que el domingo dirimirán el ganador de una Copa del Mundo para la historia.