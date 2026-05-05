¿Es este el Mbappé que quiere Florentino Pérez?

El Madrid va a perder la Liga por catorce, once, ocho puntos o los que sean. En cualquier caso, serán muchos. Y en todo caso, condición y circunstancia, por su manifiesta inferioridad respecto al que va a ser campeón por segunda temporada consecutiva, el FC Barcelona. Todo lo demás es secundario. El pasillo que no será, la fiesta blaugrana del domingo, que puede ser, o no, o el relato que nos quieren vender desde la capital del consuelo de fastidiar esta fiesta al Barça… Lo importante es el fútbol y en esta Liga, el fútbol solo lo ha puesto el Barça.

El Madrid ha puesto otras cosas y de ninguna puede sentirse orgulloso. Fichajes desastrosos, provocaciones, desplantes, batallas de egos... y Mbappé. No hay nada que escenifique mejor el fracaso del fichaje del francés por el Madrid que sus dos últimas imágenes, en un yate y bajando de un avión privado. O lo que es lo mismo, mientras Vinicius salvaba del pasillo a su equipo, él regresaba de una escapada de placer en pleno proceso de recuperación de una lesión. La tomadura de pelo a la afición y la falta de respeto a sus compañeros es vergonzosa.

Más allá de libertades y permisos, hay actitudes que deben salir de uno mismo y estar al lado del equipo en el funeral de la temporada, es lo mínimo que se puede esperar del mejor pagado de la plantilla. Florentino dijo hace cuatro años, cuando le traicionó renovando por el PSG, que ese no era el Mbappé que quería. Habría que preguntárselo otra vez, pero si no hay reacción, los madridistas tendrán todo el derecho del mundo a pensar que sí.