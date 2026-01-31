Mbappé, el problema inicial del Madrid

Kylian Mbappé es el delantero más efectivo de Europa. Lleva 21 goles en la competición española y 13 en Champions. Va camino de alcanzar unos números estratosféricos. Solo Kane está cerca suyo porque lleva los mismos goles en la competición doméstica, pero solo (!?) 8 en Europa. Nadie como el francés, que es el líder indiscutible del Real Madrid en su segunda temporada en la entidad blanca.

Por muchos goles que meta, sin embargo, Mbappé exhibe un lunar en su trayectoria y es que cosecha un palmarés ridículo con sus respectivos clubes. Suma ya 27 años y lo logrado no es propio de un jugador diferencial. Solo ha ganado con el Madrid el Mundial de clubs 2024 cuya final disputó contra el Pachuca. Nada más. Mientras mete goles como nadie, sus equipos no logran los retos marcados.

Se da, además, la circunstancia, que por muchos goles que meta, sus equipos tienen más punch goleador sin él. El PSG promedió 2,58 goles por partido desde su marcha mientras que, con él, logró 2,34. Sin él, el Madrid marcaba 2,29 y desde que llegó esta marca se ha reducido a 2,05 en la anterior y 2,27 en la presente.

Cuanta razón tenía Luis Enrique cuando le cogió por banda en esa sala de París en la que le pedía defender en el partido contra elBarcelona, algo que no entraba hasta ese momento en su vocabulario. Marca muchos goles, pero asume tanto protagonismo ofensivo que tapa a sus compañeros con lo que parar a sus equipos es más fácil que cuando él no está. Es solo el Rey de los records individuales. El problema es que ya tiene 27 años y allá donde va sus equipos atraviesan una crisis galopante de títulos. Quizás habría que empezar a mirar a la estrella para desgrenar lo que pasa en el Madrid. Yentender porqué Luis Enrique ni se inmutó cuando el equipo francés aceptó su salida a regañadientes. Al técnico asturiano no le asustaba el reto.Pese a admitir su potencial, Mbappé acaba siendo un lastre para sus equipos porque no entiende que esto es un juego colectivo. No individual.