Mbappé, Pedri, Raphinha y el marketing del Balón de Oro

Jude Bellingham, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Ousmane Dembélé, Luis Díaz, Bruno Fernandes, Gabriel Magalhaes, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Lamine Yamal, Marquinhos, Sadio Mané, Lautaro Martínez, Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Lionel Messi, Michael Olise, João Neves, Willian Pacho, Julián Quiñones, Declan Rice, Rodri Hernández, Fabián Ruiz, William Saliba, Ferran Torres, Dayot Upamecano, Vinícius Júnior y Vitinha. Hay que leer y releer varias veces la lista de los 30 seleccionados al Balón de Oro para confirmar que no es fake news, de que ni Pedri ni Raphinha están en ella.

Hay un buen puñado de nombres que muchos quitarían para incorporar a los dos jugadores del Barça. Para mí, cada uno tiene sus filias y fobias, es incomprensible encontrar en ella a Bruno Fernandes, estandarte desde hace temporadas de ese Manchester United extraviado e irrelevante con la selección de su país. No se trata de una cuestión de calidad sin tener en cuenta el rendimiento y los éxitos colectivos (si ese fuera el baremo, Leo Messi ganaría siempre el trofeo hasta que se retire): Bruno Fernandes tiene una calidad indiscutible. Se trata de que la combinación de talento y rendimiento del año del centrocampista del Manchester está muy lejos de la de los dos pilares del campeón de la Liga española y uno de los campeones del mundo.

Filias y fobias

Enfadarse por el Balón de Oro es absurdo. La lista la confeccionan unos particulares (sobre todo, la redacción de ‘France Football’ y periodistas de ‘L’Équipe’) y, por tanto, refleja sus filias y fobias, no las mías. El error es darle tanta importancia a este trofeo que concede una revista cuando, además, el fútbol es un deporte colectivo y bla, bla, bla. Pero el caso es que, admitámoslo, sí tiene importancia. La ausencia de los dos futbolistas azulgranas y la nutrida presencia de jugadores del Real Madrid del doble nadaplete y el fracaso en el Mundial indican que, al margen de la calidad individual, el rendimiento en el año y las filias y fobias de los periodistas franceses, hay otro factor que tener en cuenta: el marketing.

Pedri y Raphinha, al parecer, tienen el mismo marketing que Sergio Busquets, ninguneado durante toda su carrera y reconocido hoy como uno de los mejores mediocentros de siempre. El marketing es crucial, de ahí que Kylian Mbappé, la estrella del Real Madrid de los dos últimos años y líder de la Francia eliminada por España en la Eurocopa y el Mundial, haya empezado ya su campaña. Fenomenal jugador y, junto a Haaland, el mejor goleador del momento, sus goles hablan por él. Y su palmarés, también. ¿Puede ganar? Por supuesto. Todo depende de las filias y fobias de un puñado de particulares. Eso sí, si los 100 periodistas especializados acaban eligiendo a Mbappé, pasarán a la historia como los tipos que no votaron a Kvaratskhelia o Lamine Yamal. Por citar a dos de mis más intensas filias.