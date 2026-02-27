Mbappé, De Jong... El Mundial ya entra en juego en la Liga

Queda poco más de cien días para el inicio del Mundial, una cita esperada con anhelo por los jugadores, conscientes de la trascedencia que tiene para sus carreras destacar en un torneo de estas características. La atracción que ejerce el Mundial es tanta que afecta ya a Barcelona y a Madrid pese a atravesar uno de los momentos más importantes de la temporada. En juego, en la próximas semanas, está el desenlace de la Liga (quedan 12 jornadas), las semifinales de la Copa del Rey y el cara o cruz en la Liga de Campeones (octavos de final). Un traspié en este momento es letal y las bajas por lesión acaban condicionando una alineación, una propuesta del entrenador o, en definitiva, un partido.

Y ahí está el caso de Kylian Mbappé, cuyo parte médico no ha aparecido y ya lleva dos partidos de baja por unas molestias en la rodilla. El madridista no tiene previsto jugar en los próximos tres encuentros para seguir un tratamiento conservador que le debe permitir evitar el quirófano. Una operación sería catastrófica por compometer su presencia en el torneo de América del Norte. Y eso no entra dentro de sus planes por ser su prioridad. No solo en la casa blanca pasan estas cosas.

En el Barça también. Gavi va loco por reaparecer cuanto antes, jugar algunos partidos, para poder convencer a Luis De la Fuente y demostrarle que está listo para el torneo. De Jong, por su parte, no tiene intención de forzar ni un partido con el Barça para no comprometer su presencia en el Mundial. Riesgo cero, según ha comunicado su entorno.

El torneo mundial empieza a causar estragos en los equipos cuando son los clubes los que les pagan y los entrenadores, léase Arbeloa y Flick, deben adaptarse sin rechistar a las exigencias de sus estrellas porque saben que deberán recurrir a ellos si se recuperan. No les queda otra.