Mbappé, ídolo de barro; los García, ídolos del barrio

El fútbol ha sido una fuente inagotable de ídolos. Jugadores que por su forma de ser, tanto en el campo como fuera de él, dejaban un poso que les hacía ser mejores que el resto. Esto no necesariamente tiene que ver con los títulos o condecoraciones individuales que tanto se estilan en el deporte actual, donde los grandes referentes han sido sustituidos por marcas estadísticas como la de Mbappé.

La obsesión de Florentino

Pero detrás del aura que alimentan las estadísticas no hay mucho más. Las verdaderas figuras de nuestro tiempo son los Joan García, una reivindicación de la clase trabajadora que sustentan el negocio del fútbol. Para que Olmo inventase un gol que desgarró la resistencia del Espanyol en el derbi, el meta azulgrana sacó carbón con sus manos de una portería en la que fue querido, odiado y respetado.

Real Madrid TV

La entereza de sus acciones y actitud demostró que será un líder del Barça durante años. Son los ídolos de barrio. Siempre vecinos de los que los han visto crecer y no se meten en una burbuja que acaba por explotar. La que alimenta desde hace años el Real Madrid con una regeneración que a la larga ha traído una pérdida de identificación.

Mbappé fue durante siete años el objeto de deseo de Florentino. Cuando lo logró, dio por finalizada su obra deportiva, que se está demostrando como una vieja arquitectura galvanizada. Lo mismo que el Bernabéu, un templo con techo para disimular que nunca llueve. Ahí, Kylian no es más que un pararrayos de lujo.

Un ídolo de barro al que han retratado los récords personales. Más si cabe cuando estos provocan que su presencia en la Supercopa sea una incógnita. “Depende de sensaciones”, es el relato que acompaña al francés, al que le duele cada disparo. Siempre pendientes de él, como si el Madrid fuese un reino incapaz de sobrevivir sin una autoridad que, por el momento, no le ha dado ningún título de entidad.

Gonzalo, el SOS de 'La Fábrica'

En Chamartín, los hay que asisten con asombro al reforzado liderato del Barça de Joan García, Eric -también García- o Ferran, por añadir dos ejemplos a la lista que habrían sido vilipendiados en el Bernabéu por falta de paciencia. A partir de ahí saltan las notificaciones con los más de 1.000 millones en ingresos a las arcas blancas y, por supuesto, los lamentos arbitrales, para taponar un problema de fútbol, pero sobre todo de proyecto.

Real Madrid - Real Betis | El segundo gol de Gonzalo García / LALIGA

Ahora se alimentará un encendido debate sobre la presencia o no de Joan con la selección española. La escalada del protagonismo que tan bien ha funcionado para catapultar a ciertos jugadores, pero a la que debería ser completamente ajeno un guardián de las esencias. Un profesional plástico en las paradas y estoico en el comportamiento que se debe principalmente a sus compañeros.

El Madrid ha sometido su proyecto a un jugador que varias veces le dijo ‘no’ mientras el Barça crece a través de los que siempre quisieron estar. Con luchas por un caudillaje en el que uno de los candidatos, Vinicius, ahora vilipendiado, fue el único que dio la cara por el escudo. Aunque siempre será secundario, más si cabe cuando el Bernabéu ha encontrado referentes propios y reales como Gonzalo.

Sí, esa marca registrada detrás de la que hay un sentido histórico que o se hereda o se pierde. Y ahí, los ídolos de barrio tienden a ignorarlo, porque un día están aquí y otro allá, mientras que los de barrio lo respetan. Porque saben que es parte fundamental de sus éxitos. La diferencia entre ser, como los Joan o Gonzalo García; y estar, como los Mbappé.