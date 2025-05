Y Mbappé, ¿con quién irá en la final de Champions?

RFEF

El Paris Saint-Germain jugará la segunda final de Champions de su historia: para todos sus aficionados será la primera, en realidad, ya que en agosto de 2020 la jugó y la perdió a puerta cerrada. El 31 de mayo, en Múnich, Inter y PSG pelearán por el título mientras un jugador del Real Madrid ve el partido por la televisión.

O ni siquiera eso, porque es probable que ese día, a Mbappé no le apetezca demasiado sentarse a ver cómo su ex equipo puede convertirse en campeón de Europa. El 'síndrome Ibrahimovic': ver cómo tu ex equipo se alza con la copa más deseada debe de ser una sensación más agria que dulce.

Le ha pasado a muchos jugadores, pero el caso de Mbappé sería especialmente significativo: tras perseguir la Champions durante tanto tiempo (final de 2020 incluida), que el PSG la gane justo cuando el francés ha dejado el equipo (y con denuncias de por medio) tendría su punto irónico. Justicia poética, dirían algunos.

Los aficionados barcelonistas también verán la final con una cierta incomodidad: el Inter no demostró ser mejor que el Barça y el PSG ha avivado en los últimos años una incómoda rivalidad con el Barça.

Si gana el PSG, el palmarés de la Champions añadiría un nuevo campeón. La Copa de Europa volvería a París, la ciudad que alumbró la competición (el relato oficial habla del diario L'Équipe como fundador del torneo, aunque en realidad, hubo otros factores lejos de París que también impulsaron el nacimiento de la Copa de Europa) y que nunca ha tenido un equipo campeón de Europa. También es curioso que el PSG pueda ganar por fin su título más deseado sin Messi, Neymar o Mbappé, los jugadores que formaron parte del proyecto y que nunca lo lograron.

Son cosas del fútbol, al fin y al cabo siempre caprichoso: Mbappé dejó un PSG que ya empezaba a arrastrar fama de gafe o de perdedor para sumarse a un Madrid que venía de ganar la Champions. Un movimiento ganador, según todas las previsiones. Un equipo imparable, según algunos pronosticadores.

Pero unos meses después, aquí estamos: el Madrid puede cerrar la temporada en blanco y el primer PSG post-Mbappé puede coronarse en Múnich y ganar el triplete. Así es este deporte.