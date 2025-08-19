Y más allá de Mbappé, ¿qué?

Mariscal

'Aquí hay dragones', rezaban los mapas antiguos para nombrar a territorios desconocidos o aún por explorar. Nadie sabía qué había más allá: una dimensión desconocida en la que se suponía que vivían seres extraños y dragones. El ejemplo sirve para ilustrar a este nuevo/viejo Real Madrid: nuevo porque inicia un proyecto de la mano de Xabi Alonso; viejo porque el equipo presenta los mismos defectos y virtudes que el curso pasado con Ancelotti.

El Real Madrid ha cambiado de entrenador, pero mantiene las mismas preguntas alrededor del equipo: ¿cuál es el plan de juego? ¿quién es el director de orquesta del equipo? Y sobre todo: más allá de Mbappé, ¿qué? De momento, dragones.

El Madrid solventó la visita ante Osasuna casi como un trámite. Más que disfrutar de la victoria, dio la sensación de quitarse un peso de encima en cuanto se puso por delante en el marcador. Un alivio para los madridistas: hubiera sido difícil de digerir arrancar la Liga con un pinchazo, tal es la ilusión que ha generado el 'método Xabi Alonso'.

La plantilla cuenta con refuerzos muy notables, pero es el banquillo el que centra todos los focos porque en el entorno del Madrid flota la sensación de que este año -a diferencia del anterior-, el equipo sí que estará trabajado tácticamente.

Ajeno a todo, un futbolista sigue demostrando que está a otro nivel: Kylian Mbappé estrenó el dorsal '10' en partido oficial. Suyo fue el gol de la victoria, fruto de un penalti que él mismo provocó. Existen dudas sobre su posición idónea (hay quienes lo quieren de '9'; otros lo prefieren en banda), pero no sobre su jerarquía y capacidad.

Es el líder natural de este equipo, el futbolista que marca todas las diferencias: la 'Kyliandependencia' es tan obvia que invita a preguntarse qué sucede cuando un equipo depende tanto de un jugador. También debería generar un debate en el vestuario, y una reflexión para futbolistas como Brahim, Vinicius o Rodrygo (no nos engañemos, sobre todo Vinicius), que están obligados a dar un paso adelante.

Nadie les puede reclamar que alcancen las cifras de Mbappé, pero sí que tomen nota del compromiso y el rendimiento del francés, el único jugador que de momento parece estar a la altura de las expectativas que genera el Madrid.