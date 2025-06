Máxima precaución con Mastantuono

Mastantuono, con River Plate en el Mundial de Clubes / River Plate

Eliminado a las primeras de cambio con River Plate, vilipendiado por una parte de la afición del conjunto argentino y cuestionado por otros que advierten que su llegada a Europa llega demasiado pronto. No cabe duda que no ha sido el Mundial de Clubes soñado por Franco Mastantuono.

El joven jugador argentino llegará al Real Madrid el próximo mes de agosto, una vez cumpla la mayoría de edad. Su llegada al equipo blanco, que ha pagado 63,2 millones de euros para llevárselo, levantó unas expectativas que, lejos de beneficiarle, parecen haberle perjudicado claramente.

No hay que ir muy lejos para ver el fondo del asunto. La irrupción de Lamine Yamal en el Barça tiene estos efectos colaterales. Que quede claro desde ya que nunca se me ocurriría comparar al argentino con el internacional español. Ni a él ni a ningún joven de 17 años. Lo que está haciendo el futbolista blaugrana está fuera de lo normal y sus actuaciones no pueden ser el baremo con el que midamos a otros futbolistas que van apareciendo.

Lamine Yamal en un partido con el Barça / Sport

No obstante, la aparición de Lamine Yamal también ha provocado el deseo expreso en muchos equipos de encontrar a la nueva perla que deslumbre al mundo siendo un adolescente. Tras el adiós de Leo Messi y Cristiano a Ronaldo al fútbol de primer nivel, todos pensábamos que Kylian Mbappé y Erling Haaland dominarían el fútbol. Siendo dos estrellas mundiales, es evidente que nadie podrá equipararse al portugués y, especialmente, al argentino, que ganó ocho balones de oro.

La obsesión por encontrar al próximo rey del fútbol europeo ya estaba vigente en los clubes, pero el surgimiento de Lamine Yamal ha obligado a acelerar procesos en equipos como el Real Madrid, ansioso por encontrar un jugador que pueda competir a nivel deportivo y repercusión con el crack del Barça.

Mastantuono, con River Plate / EFE

Es ahí donde entraba Mastantuono hace unas semanas. Las comparaciones con el extremo español no dejaron repetirse una vez se anunció su fichaje. El argentino es un jugador con un talento innegable, pero el Mundial de Clubes ha dejado en evidencia que sigue siendo un chaval de 17 años al que le queda un largo camino por recorrer en busca de mejorar sus prestaciones para estar entre los mejores. En el Madrid, tanto el club como Xabi Alonso creen que es un futbolista que está colocado en un escalón especial y abogan por darla la titularidad lo antes posible. La precaución parece haber desaparecido con el extremo con la intención de despertar una ilusión que puede ser peligrosa para el desarrollo natural del futbolista.

A Mastantuono se le ha colocado una losa antes de llegar, un peso que ya ha sido una carga en el Mundial de Clubes, donde no ha podido brillar, en parte porque las expectativas con el futuro jugador blanco están por las nubes y, lo más normal en ese escenario, es decepcionar. Antes de comparaciones, de querer colocarle en el escalón más alto del fútbol, en el Real Madrid harían bien en recordar los casos de Arda Güler o Endrick.

Ambos llegaron al club siendo considerados futbolistas generacionales, pero son la muestra de que algunos jóvenes necesitan un proceso de aclimatación y que a veces desatar la euforia antes de tiempo puede perjudicar a los futbolistas. Para el turco y el brasileño, la prueba de fuego llegará este año de la mano de Xabi Alonso, que a priori les dará más oportunidades. Mientras tanto, Mastantuono debería pensar en crecer y no en ser un jugador que puede llegar a ser, pero que todavía no es.