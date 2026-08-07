Maverick Viñales: Top Gun derribado

Se cuenta que los padres de Maverick Viñales escogieron su nombre bajo la inspiración del personaje que interpreto Tom Cruise en la película Top Gun.

Lo que no sabemos es si semejante elección condicionó el futuro carácter del piloto de Roses, o si sus progenitores ya intuyeron cómo iba a ser de brillante, intuitivo, audaz, individualista y terriblemente competitivo.

Confieso que profeso una especial simpatía por él. Siempre me ha caído bien, tal vez porqué ya desde sus inicios en las copas de promoción tenía la misma cara de cabroncete de ahora, pero sobre todo porqué parecía capaz de atreverse a hacer cosas diferentes a sus rivales. Y porqué en la actualidad cuando te ve lo primero que hace es contarte con un brillo en los ojos cómo quiere a sus hijas, lo mucho que las echa de menos en las carreras, y lo que la familia que ha creado representa para él. Y, oigan, alguien con esa sensibilidad incluso en los peores momentos de su carrera -la mayoría- no es un mal “bicho” por mucho que su rostro y sus maneras lo puedan hacer pensar.

“Mack” es uno de los pilotos con mayor talento que he visto competir jamás. Su velocidad y arrojo sobresalen por encima de todas sus virtudes. Y, sin embargo, su trayectoria no ha conseguido el brillo que merece.

Dicen que las influencias de su entorno inicial no fueron las mejores, y que mediatizaron unas primeras decisiones que luego han marcado a fuego su carrera, con un estigma que el tiempo no ha conseguido borrar.

No tengo elementos suficientes para valorar si fue realmente así. Lo que sí sé es que algunas de sus decisiones más recientes no han sido las correctas, ya que cuando uno lo que necesita es cariño, proximidad y mimo lo último que requiere es someterse a entrenamientos de sargento chusquero. No, esto no va de “la letra con sangre entra”, ni de “pá güevos, los míos”. Y es que en la época de los algoritmos quedarse anclado en la “tabla del 8” está trasnochado y es casi tan cutre como la tacañería (mental y económica) de quienes promueven semejantes métodos. No, hoy un campeón ya no se forja así, ni a base de reels o de inspiraciones de influencer de medio pelo. No, el “camino a la victoria” ya no pasa por estúpidas frases motivacionales más propias de decorar un mug que de la recuperación de alguien que, no lo olvidemos, ya sabe qué es ser campeón del mundo. De Moto3, sí; hace muchos años, también; y con KTM, por cierto.

Cupra Terramar / CUPRA

Mack tiene lo que los británicos llaman “the Knack”, una cualidad consistente en tener determinadas habilidades -la rapidez y el arrojo en su caso- para hacer algo de modo natural por encima de la media.

Viñales tiene en este momento varios enemigos en su camino para continuar en MotoGP más allá del hándicap que supone la fatídica lesión que arrastra desde el año pasado, y cuyo proceso de recuperación ha chocado -evidentemente- con alguno de los sistemas de entrenamiento del pasado invierno. Los “instructores de hierro” como el de “Alguien voló sobre el nido del cuco” pueden colar para Hollywood. Pero luego ya se sabe cómo acaban esos experimentos: en el manicomio, o descerrojándose los sesos en un lavabo, como el “recluta Patoso” de la película.

Un gran enemigo del español es su pasaporte. Otro la falta de visibilidad a que le ha condenado su lesión, como ha reconocido Pol Espargaró; su sustituto, dicen que para Silverstone pero yo apuesto que para el resto de la temporada.

Y por último: Gunther Steiner, al frente ahora del equipo Tech-3. Un “pistolero” forjado a base de batirse con truhanes en la F1, que le ha hecho la cruz. Su némesis que, como el rival Iceman en Top Gun, ha derribado su F-14 Tomcat tras situarlo en su mirilla.

No. Irse a SBK no sería una mala jugada. Aquí ya no te quieren Maverick. Y mira que eres bueno.