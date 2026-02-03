Matrícula para Joao Amaral y el área de scouting del Barça

Partiendo de que de un tiempo a esta parte el FC Barcelona tiene muchas dificultades para luchar de tú a tú en el mercado por jugadores consolidados con los transatlánticos de la Premier League, el PSG o el Bayern, la labor de detección de talento precoz por parte del departamento de ‘scouting’ se ha tornado fundamental. El club azulgrana cuenta con una de las mejores redes de cazatalentos del planeta fútbol. Tanto a nivel nacional (sobre todo en territorio catalán) como internacional.

Esta ventana de fichajes invernal ha sido una buena prueba de hasta dónde llegan los tentáculos del Barça y del poder de atracción que mantiene el club azulgrana. De hecho, este ‘imán’ es clave para convencer a algunos jugadores que quizás tienen propuestas económicas o deportivas más jugosas pero cuando aparece la ‘marca Barça’ lo frenan todo. Aún hay una parte ‘romántica’ en el fútbol. Onstein (fútbol belga), Patricio Pacífico (Uruguay), Hamza Abdelkarim (fútbol egipcio), Joaquín Delgado (Oviedo Vetusta).

MERCADO EXÓTICO

Los tres primeros son tres promesas con un tinte exótico, pero movimientos estratégicos en clave futuro. Hamza destacó en el Mundial sub’17 con su selección y el Barça ha cerrado una césión con opción de compra. Si explota y deja brotes verdes, se hace una pequeña inversión. Si no consigue adaptarse, vuelve por donde vino. Onstein sí que viene traspasado.

Hamza Abdelkarim, nuevo jugador del Barça Atlètic / FC Barcelona

El club lo ha ido siguiendo desde hace un tiempo y cuando surgió la oportunidad realizó la ofensiva y el chico frenó un acuerdo muy avanzado con el Milan. Dos años y medio de contrato y un proyecto de central zurdo interesante. Pacífico es un caso parecido a Abdelkarim. Cesión con opción de compra si se cumplen ‘x’ objetivos. Defensa polivalente que llega para suplir las bajas sensibles de Cuenca y Mbacke.

MERCADO DE SALIDAS COMPLICADO

No era un mercado nada sencillo para el Barça Atlètic. Varios futbolistas acabando contrato el próximo 30 de junio cuyas situaciones había que resolver intentando cerrar alguna situación ventajosa para el club. Magistral el movimiento de prolongar y ceder a Cuenca y por Mbacke se ha recuperado parte de la inversión hecha en 2024 y se mantiene un porcentaje de un futuro traspaso. Regresando a ese área de scouting que lidera Joao Amaral, la labor que se hace desde hace años está dando frutos.

Joao Amaral y Deco han tenido un mercado movido, sobre todo en clave Barça Atlètic / SPORT

El club tiene responsables de peinar la zona de Francia, Italia, Balcanes, Inglaterra. Se viaja a menudo a hacer seguimiento ‘in situ’ y se pasan los informes correspondientes a los responsables. En este sentido, uno de los últimos nombres que han salido a la palestra es el de Jesse Bisiwu, del Brujas.

Uno de los extremos más prometedores del panorama actual. El Barça lo monitoriza desde hace tiempo y ya se ha movido para que no se le escape en verano. Es fundamental que el club siga siendo una máquina de producir talento y que también tenga capacidad de captarlo fuera.