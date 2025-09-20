La Masia saca al Barça del atolladero

Fermín López celebra su gol ante el Valencia. / Joan Monfort / AP

La situación económica del Barcelona sigue siendo preocupante a tenor de los resultados presentados por el club a Laliga. Es crítica porque, una vez más, está fuera de la regla del 1:1 lo que demuestra que todavía ingresa mucho menos de lo deseado. Y ya lleva muchos años en esta dinámica. La entidad azulgrana ha visto como se reducía un poco más (112 millones netos) el límite salarial para pagar a sus jugadores. Y está cerquita de los números, o el margen, del Atlético de Madrid y a un mundo del Madrid, que le dobla.

Eso quiere decir que el Barça tiene que vigilar mucho lo que paga a su plantilla y, pese a esta limitación, el equipo sigue siendo muy competitivo, tal y como nos demostró la pasada temporada y en el inicio de la presente. No puede pagar los sueldos del Madrid, pero le planta cara. No puede salir al mercado porque no puede ofrecer lo que otros. El caso de Nico Williams o Luis Díaz es un ejemplo claro.

El director deportivo más pobre de Europa fue al mercado sin poder hacer frente a las exigencias de los jugadores con lo que tuvo que conformarse con un desecho del United. La grandeza de este deporte, y del acierto del director deportivo, es que el retal del United (Rashford) es hoy más valorado que las dos opciones que había encima de la mesa. Son pequeños milagros que aparecen de vez en cuando.

Sin embargo, salvo Jesucristo, nadie es capaz de encadenar tantos milagros de golpe por lo que en el éxito actual del Barcelona hay otra razón que le permite luchar por los títulos: la masia, la cantera. Jugadores que hoy cobran como juniors y que son capaces de llevar el peso del equipo es lo que permite a la entidad ser competitiva pese a que, a nivel de ingresos, el club no lo es.

Jugadores como Lamine, Fermín, Cubarsí tienen un salario adecuado a su edad y su escasa experiencia, pero aportan al equipo como el más. Así pues, es La Masia la que ha sacado al Barcelona del atolladero, de una situación complicada. Hoy, podría estar fuera de Europa y no degustar el pastel económico que da la UEFA. Gracias a estos chicos el club no ha perdido ni un ápice de sus ambiciones pese a que nivel económico no esté a la altura.