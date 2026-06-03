La Masia y la prueba del 9

El FC Barcelona ha fichado por 70 millones de euros más 10 en variables a Anthony Gordon del Newcastle, extremo que también podría ocupar la posición de delantero centro, y parece que pretende a Julián Álvarez del Atlético, por un coste que no bajará de los 100 millones de euros.

Deco y Flick y todo el equipo técnico azulgrana tienen la formación, experiencia, conocimientos e información adecuada para decidir cuál es la mejor opción para suplir la baja de Robert Lewandowski, incluso las misas que pueden oficiar.

Sea cual sea el futbolista escogido, lo que es casi seguro es que no será ninguno de la cantera. Y esto me plantea una cuestión que me resulta difícil responder. Se ha demostrado sobradamente que la Masia es capaz de captar y formar jugadores para nutrir todas las posiciones del primer equipo, desde el portero al extremo izquierdo, y de descubrir talentos innatos y únicos y hacerles crecer como Leo Messi y Lamine Yamal.

Aunque haya hornadas más prolíficas, no se trata de aciertos coyunturales sino que responde a una estructura bien trabada, con profesionales bien preparados que aplican un método adecuado al fútbol que practica el Barça.

Entonces, que los futbolistas se consoliden en el primer equipo no sería tanto una cuestión de generaciones sino de la confianza del entrenador de turno. Y aquí es donde surge la incredulidad de cómo es posible que una estructura que funciona tan bien y que hace emerger a futbolistas excelentes en todas las posiciones del campo, no sea capaz de formar ningún delantero centro goleador válido para el primer equipo.

El último caso debe ser el de Bojan Krkic, y tampoco se consolidó —pero por las razones que ya sabemos. Ahora, en el Juvenil A hay dos: Òscar Gistau y Hamza Abdelkarim, convocado por Egipto en el Mundial. O bien falla el método de entrenamiento y formación, o bien a los directores técnicos y entrenadores del primer equipo les falta el coraje que a veces sí tienen en otras posiciones para hacer una apuesta y mantenerla. La primera razón, sencillamente, no me la creo.