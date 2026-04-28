La Masia, la mejor factoría de zurdos geniales

Los jugadores zurdos de calidad extrema van muy buscados en el mundo del fútbol. Escasean en todas las edades pero los pocos que hay los observadores de La Masia los suelen tener muy controlados. Son futbolistas diferentes con dificultades para manejar la derecha pero que suelen ser virtuosos con la pierna izquierda.

En casi todos los equipos se les sitúa de pequeños de lateral izquierdo ya esta es una demarcación difícil de encontrar e imprescindible para cualquier conjunto. En el Barça, se buscan centrales zurdos y también hay predilección por extremos con capacidad para inventar y muchos de ellos destacan por una pierna izquierda mágica.

Lamine Yamal celebra su gol ante el Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano / Juanjo Martín / EFE

Lamine Yamal es la bandera actual de este prototipo de futbolistas y el heredero natural de Leo Messi como el ejemplo de zurdo genial . En el Barça de Flick, además de Raphinha, Marc Bernal es el otro caso de futbolista con una zurda exquisita.

En el primer equipo del Barça también han jugado esta temporada los zurdos de La Masia Balde, Jofre Torrents y Toni Fernández mientras que Álvaro Cortés es un habitual en las convocatorias de Hansi.

En el Barça Atlètic el jugador más en forma es el extremo zurdo Aziz aunque se sigue echando mucho de menos a otro zurdo explosivo como Dani Rodríguez. En el filial, el domingo volvió a jugar después de una larga lesión el mediapunta africano zurdo Ibra Diarra.

Toni Fernández lo intentó sin mucho éxito contra el Atlètic Lleida / FCB

Ebrima Tunkara, Baba KouroumaArtem RybakRuslan Mba, Héctor Asumu y David Moreno son los siguientes jugadores con una pierna izquierda de oro que suben con una fuerza descomunal de la cantera blaugrana. Si seleccionamos los talentos de la cantera con mayor proyección muchos de ellos son zurdos.

Ebrima Tunkara es un portento con un futuro estelar / FCB

En el fútbol formativo del Barça el perfil que va más buscado es el de jugador creativo y de una técnica brillante. Muchos de ellos son zurdos y destacan por ser capaces de imaginar y ejecutar acciones impensables.

Leo Messi o Diego Maradona son los dos zurdos más geniales de la historia del fútbol. En otro nivel en el Barça han brillado jugadores con una pierna izquierda de seda como Fusté, Krankl, Julio Alberto, Rojo, Stoichkov, Txiki Begiristain, Witschge, Hagi, Cocu o Rivaldo mientras que de La Masia no eran demasiados los futbolistas que destacaban por su gran pierna izquierda.

Sergi Barjuan (2001-2002) / Agencias/FCB

Siempre hay casos como los laterales Sergi Barjuan o Jordi Alba o excepciones como Roger García o Gio Dos Santos. No hay que olvidar a futbolistas ambidiestros como Carrasco, Marcos o Pedro Rodríguez pero normalmente son los diestros los que manejan mejor su pierna menos hábil.

Messi, Jordi Alba y Piqué, en una fotografía de 2018. / Juan Herrero / EFE

Lamine Yamal y Marc Bernal son la punta del iceberg de unas generaciones de jugadores muy especiales dotados de una pierna izquierda excepcional. La Masia evoluciona y además de centrocampistas de toque están creciendo jugadores con un talento muy especial. ¿Se ha convertido La Masia en una gran factoría de zurdos geniales? Da la impresión que si.