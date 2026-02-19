Sin La Masia, no hay 'més que un club'

El viejo lema, ‘uno no sabe realmente lo que tiene hasta que lo pierde’, se hizo crudamente patente cuando el joven Dro abandonó el Barça para firmar por el PSG. Su aportación al primer equipo había sido testimonial, más un atisbo que una realidad, y por eso el suyo fue un traspaso muy doloroso por lo simbólico y emocional, más que por lo puramente futbolístico.

Perder así a una de las joyas de la cantera se interpretó como un misil a la línea de flotación de uno de los pilares del club, La Masia. Fue una interpretación probablemente hiperbólica, propia de estos tiempos hiperventilados, pero que dejaba entrever uno de los problemas que puede tener el Barça del futuro, la fuga de talentos.

El Barça, pese a todo, ya tiene previsto un mecanismo para evitarlo: en algunos casos, como el de Dro, será difícil que los chavales busquen nuevos destinos, pero en otros, poder asegurarse el talento de casa será el hecho diferencial. Con La Masia, el Barça podrá seguir siendo más que un club. Sin ella, el Barça se convertirá simplemente en un club más, vulgarizado en medio de un mercado cruel y salvaje, con competidores y clubes-estado contra los que no podrá pelear.

Viajar por el mundo sirve, entre otras cosas, para valorar lo que uno tiene en casa. No nos damos cuenta porque la tenemos demasiado cerca, pero La Masia es una de las maravillas del fútbol mundial. Un ejemplo para muchos clubes, un referente para otros.

¿Qué club de elite podría plantearse hoy en día jugar con once futbolistas formados en casa? Prácticamente ninguno. En el Barça, esa idea no resulta tan utópica. Conviene, por lo tanto, cuidar el fútbol base como quien cuida lo más selecto de su patrimonio.

Todos los clubes tienen escuelas, categorías inferiores y cazatalentos, pero el Barça ya ha demostrado que tiene un talento especial para cuidar y moldear el talento, con un sello propio que seduce a los buenos aficionados al fútbol, sea en Nueva York, Estocolmo o Singapur. El Barça tiene el ‘know how’, que dirían los puristas o los cursis. Y ese patrimonio tiene un valor incalculable.