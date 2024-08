La Masia también se corona en los juegos

Perform

La Masia lo ha vuelto a hacer. Si en la Eurocopa, los de Luis de la Fuente se proclamaron campeones con el brillo indiscutible de Lamine, los goles de Olmo y la solidez de Cucurella, en los juegos el equipo de Santi Denia ha logrado la medalla de oro con Fermín como máximo goleador y un total de 9 jugadores con pasado en La Masia.

El equipo base ha estado formado por siete jugadores formados en la cantera del Barça además de Diego López y Bernabé. El andaluz Fermín ha sido el máximo goleador de los juegos y la gran estrella del campeonato. Su revalorización es un hecho y 'el pequeñín' ya huele a titular en el equipo de Flick.

La pareja de centrales del Barça que han formado Eric y Cubarsí han ido de menos a más. Después de un inicio dubitativo que provocó críticas salvajes a Pau, los dos han acabado siendo un dúo excelente no solo en la salida del balón sino también en el aspecto defensivo.

Cubarsí, en el viaje a Burdeos junto a Eric Garcia / Sefutbol

El primer equipo del Barça cuenta con estos tres jugadores que tienen que ser importantes para esta temporada.

Pero el éxito de La Masia es también haber formado al delantero centro titular de España, un Abel Ruiz que es la gran apuesta ofensiva del Girona. Y es también de justicia resaltar el mérito del portero Arnau Tenas que después de un error en el primer gol de Francia se rehizo y completó un partidazo con asistencia final incluida. El lateral Miranda siempre cumple mientras que Sergio Gómez deja en cada partido detalles de su gran zurda. El Barça intentó hace dos veranos repescar a Adri Bernabé que está triunfando en el Parma.

Sergio Gómez es una de las opciones para la selección / SEFUTBOL

El mediocentro zurdo exhibe un toque fenomenal y ante Francia se inventó el pase del primer gol de Cabello. Y Diego López es un jugador que en el Valencia ha demostrado ser un delantero interesante.

Todos ellos llevan el sello de su paso significativo por La Masia. El único que tuvo un paso corto de dos años en la cantera y ya en su etapa de juvenil fue Diego López. En la cantera del Barça la captación y la formación es inigualable y más allá de los jugadores que triunfan en el Barça cada vez son más los que destacan después de su paso por el fútbol formativo culé.

Si la mejor España que ganó dos Eurocopas y un Mundial entre el 2008 y 2012 tenía el sello de la Masia con los Xavi, Iniesta, Busquets, Piqué, Cesc, Puyol, Alba, Valdés y Pedro, este verano España ha logrado dos grandes éxitos con una base fundamental de jugadores formados en la cantera barcelonista. El retorno de Dani Olmo no tiene que ser algo excepcional, hay más jugadores con pasado en La Masia con un nivel más que suficiente para brillar en el primer equipo blaugrana.

Dani Olmo posando con la camiseta del FC Barcelona / @fcbarcelona

Y lo más importante es cuidar a los que ahora suben con fuerza para que su desarrollo y explosión sea en el Barça. Y los que no tengan sitio también han visto como fuera del FC Barcelona pueden seguir disfrutando y triunfando. Aquel mito de que los canteranos del Real Madrid triunfaban allá donde iban y los del Barça no lo hacían ya ha pasado a la historia. La Masia sigue engordando su fama a base de hechos y no de propaganda inflada como sucede con otras academias. Formarse en La Masia es garantía de calidad y futuro prometedor.