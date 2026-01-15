La Masia no es una cantera: es el alma del Barça

El Barça publicó el domingo una imagen que no necesita explicación ni mensajes grandilocuentes que la acompañen. Trece futbolistas formados en casa levantando una Supercopa. Trece nombres que no son una anécdota ni una coincidencia, sino la consecuencia directa de una idea sostenida en el tiempo. Normal que el club saque pecho. Muy pocos pueden hacerlo. En realidad, solo uno.

Porque no hay otro club en el mundo que pueda presumir de algo así en sus dos primeros equipos. En el masculino, más de la mitad de los jugadores que levantaron el trofeo crecieron en La Masia. Futbolistas como Lamine Yamal, Cubarsí, Fermín, Eric, Olmo, Gavi y compañía. Un tesoro de valor incalculable sobre el que debería pivotar absolutamente todo lo demás. Otra final plagada de canteranos. Otra demostración de que el talento propio no es un recurso de emergencia, sino el corazón del proyecto.

Y si el masculino impresiona, lo del femenino es directamente extraordinario. Diecisiete jugadoras entre plantilla y dinámica del primer equipo formadas en casa o con paso por el filial. Desde referentes mundiales como Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Ona Batlle o Laia Aleixandri hasta futbolistas que empiezan a asomar y a dejar huella, como Clara Serrajordi o Aïcha Camara. El otro día, tras el partido, la imagen más poderosa no fue un gol ni una celebración multitudinaria, sino un abrazo: Carla Julià, Ainoa Gómez y Laia Martret. MVP, primer gol, debut. Felices. Y alrededor, compañeras como Kika celebrándolo como propio. Porque lo era.

Tiene que dar mucha rabia no ser del Barça y comprobar que, cada vez que hay que cubrir una posición, en masculino o en femenino, aparece una perla del filial o del juvenil que resulta ser buenísima. Pero más allá del talento, hay algo todavía más valioso: el clima. En ambos equipos se respira un ambiente brutal. Una sensación de familia real, no impostada. Da igual haber nacido en la cantera o venir de fuera: todas y todos se sienten parte.

En el femenino juegan todas, todas importan. En el masculino, incluso quienes tienen menos minutos transmiten compromiso, alegría y orgullo de pertenencia. Nadie se queja. Nadie va por libre. El éxito colectivo está siempre por delante del individual. Y eso no surge por generación espontánea. Tiene mucho que ver con los liderazgos de Hansi Flicky Pere Romeu, capaces de cuidar el talento sin romper el grupo.

Cada vez que alguien destaca, el Barça entero presume. Como cuando Joan Garcia se hizo gigante en el derbi. Como cuando Carla Julià firmó una exhibición. Con Raphinha, con Pajor, con quien toque. Aquí el brillo individual no deslumbra: ilumina al resto. Eso también se aprende. Y eso, hoy más que nunca, solo lo puede decir un club