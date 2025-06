Es la masa salarial, sí

Varios jugadores del Barça celebran un gol contra el Espanyol en Cornellà / Valentí Enrich

Parece como si los dirigentes azulgranas hubiesen entendido que la clave de vuelta de la competitividad reside en la masa salarial que puedes dedicar a pagar sueldos y amortizaciones. No dudo que lo supieran. Vamos, seguro que lo saben mejor que nadie. Y no creo que tenga nada que ver la sanción que la UEFA le aplicaría por incumplimiento del juego limpio financiero por segunda temporada consecutiva, según publicó hace una semana 'The Times'. Ni tampoco la resolución pendiente de resolverse definitivamente del caso Olmo y Pau Víctor.

Pero me parece apreciar un cambio de prioridades en este inicio de mercado de verano. Es verdad que fichará a Joan Garcia y que en breve se materializará. Y también se ha publicado que el técnico Hansi Flick quiere a un delantero más y que han salido los nombres de Rashford y Luis Díaz. ¡Y los que saldrán! Pero, de momento, solo ha pasado que el club ha ingresado unos buenos millones por Álex Valle y Jean-Clair Todibo y que ha desprendido lastre con de Clement Lenglet.

En la última actualización (febrero), el FC Barcelona era el segundo club de la Liga que más podía gastar en salarios, un total de 463.642 millones de euros, 149 millones más que el Atlético de Madrid y 291 millones menos que el Real Madrid. Hace días que no se habla de la regla 1:1, que no deja de ser importante por lo que significa de normalidad financiera, pero que no tiene trascendencia competitiva. Lo determinante es la capacidad salarial de cada uno de los clubes.

Y el Barça tiene un problema ahí. Debe igualar o acercarse, sino superar, lo antes posible a los clubes con los que compite por los títulos. El éxito de este año no puede engañarle. Porque todos los futbolistas que han sido claves en los logros y que hacen prever un futuro brillante para el club se irán revalorizando temporada tras temporada y llegará un punto que, si no se incrementa el límite salarial y se sitúa en el nivel de sus rivales, todos no van a caber.