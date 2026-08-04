Más capitanes de La Masia, por favor

Eric Garcia tiene muchos números de entrar en el grupo de capitanes del Barça tras la cesión de Marc-André Ter Stegen al Ajax. Sería una gran y merecida noticia. El de Martorell llegó al fútbol base del club azulgrana con solo siete años y fue el líder y el portador del brazalete en todos los equipos de la cantera por los que pasó. Por fin habrá un representante de La Masia en la capitanía del primer equipo azulgrana, lástima que no haya más. O eso parece.

Desde hace unos años, es la propia plantilla del FC Barcelona la que elige a sus capitanes. Lo cierto es que los jugadores no se han complicado la vida y han seguido como norma general la máxima de los años consecutivos en el vestuario azulgrana para decantar su voto.

Otra cosa es lo que perciba el aficionado del Barça y en este sentido, son muchos los que no se han sentido identificados con algunos de los capitanes actuales. Cada seguidor es un mundo, pero en general, hay actitudes que no han gustado en el barcelonismo. Y no solo por parte de Ter Stegen, que al fin y al cabo, no estará esta temporada en el equipo.

Los jugadores son los que tienen la palabra y en última instancia, es el entrenador, Hansi Flick, quien ejerce su poder de decisión, por ejemplo, para desequilibrar un caso de empate a votos. Quizá sería hora de que se elija no tanto por los años acumulados y consecutivos en el equipo azulgrana, sino por el sentimiento y la capacidad de liderazgo. Ser capitán es mucho más que llevar un brazalete o participar en el sorteo de campo al inicio de los partidos. Muchísimo más.

Si hay futbolistas de los que no hay ninguna duda de su compromiso y lo mucho que quieren al club, porque lo han mamado desde pequeños, son los de La Masia. Chavales que, de hecho, llevan más años defendiendo la camiseta azulgrana que el resto porque empezaron en los equipos de la base siendo muy pequeños. Pero como son tan jóvenes (casos de Gavi, Pau Cubarsí o Lamine Yamal) o se han tenido que ir para forjarse y volver por la puerta grande (los ejemplos de Eric Garcia y de Fermín López) están por detrás de otros compañeros.

Eric podrá entrar si la próxima votación sigue los parámetros de los últimos años, pero se quedarán fuera los Gavi, Fermín, Cubarsí, Marc Bernal y compañía. Por canteranos en el primer equipo no será.

¿Quién dice que un chaval de 19 años no puede ser capitán del Barça si ha sido culé toda la vida, ha celebrado los títulos de la cantera por todo lo alto y ha llorado amargamente las derrotas? Y no por regalar nada, sino porque son líderes del Barça, los que más camisetas venden, y encima vuelven con un Mundial bajo el brazo tras haber tenido un papel muy protagonista. Si Lamine Yamal o Pau Cubarsí están para tirar del equipo y echárselo a sus espaldas, lo que no pueden decir algunos otros, también deberían estar para lucir la ‘senyera’ en su brazo. Que seguro lo harían con todo el orgullo y felicidad del mundo por defender, con la mayor responsabilidad, los colores que aman desde que eran unos críos.

No hace falta llevar el brazalete para sentirse capitán, pero las formas y la imagen son importantes y el aficionado quiere estar orgulloso de los que le representan. Si hay que darle una vuelta, pues se da.