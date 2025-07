Maresca se come a Luis Enrique y alecciona a Xabi Alonso

Enzo Maresca, durante la final del Mundial de Clubes ante el PSG / Seth Wenig / AP

En una tierra donde todo se hace a lo grande, el Chelsea brilló a base de pequeños detalles. Estados Unidos, que días antes había presenciado la humillación del Real Madrid de Xabi Alonso ante el PSG de Luis Enrique, vivió ahora la otra cara de la moneda: el asturiano no es inmortal. El mejor entrenador del mundo también tiene su kryptonita. Y se llama Enzo Maresca.

El auténtico MVP de la final del MetLife Stadium no estaba sobre el césped, sino sentado en el banquillo. Con permiso de un Cole Palmer estelar, el técnico italiano firmó una obra maestra. Dio la sorpresa ganando al PSG, pero lo más impactante fue cómo lo logró. Le mostró al mundo -y a Xabi Alonso- cómo se le planta cara al equipo más temido del planeta: con valentía, una presión alta sin complejos y un plan medido al milímetro. Cada decisión táctica de Maresca desactivó las fortalezas del PSG. Justo lo que tantas veces ha logrado Luis Enrique esta temporada… pero que esta vez no le salió.

Palmer, con el '10' a la espalda, celebrando un gol del Chelsea ante el PSG / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Fue una partida de ajedrez donde un error podía significar un 'jaque mate' irreversible. Y Maresca no cometió ninguno. Movió sus fichas con precisión quirúrgica. El PSG no logró sacar el balón con fluidez, nunca se sintió dueño del partido, y su mediocampo -con Vitinha y João Neves desdibujados- nunca conectó con los Doué, Kvaratskhelia o Dembélé. Hacía tiempo que los magos de París no estaban tan desconectados del juego. No fue por demérito suyo, porque contra el Madrid, el 4-0 supo a poco.

Maresca, en cambio, identificó en la banda izquierda la grieta de un proyecto supuestamente inquebrantable. Hay que tenerlos bien puestos para basar tu plan de partido en el costado que defiende Nuno Mendes, un prodigio físico, y un jugador brutal. Pero desde ahí nacieron los tres goles de los blues y, a su vez, se erradicó buena parte del ataque parisino gracias a las constantes subidas de Malo Gusto, que ataron al portugués en un continuo dos contra uno. No recuerdo un partido en el que el reciente campeón de la Nations League lo haya pasado tan mal.

Palmer, junto a João Pedro, descosieron a Mendes y a un Beraldo que no es Willian Pacho, y no pudieron hacer absolutamente nada más que verlas venir. El planteamiento de Maresca fue impecable; Luis Enrique, por primera vez en mucho tiempo, no supo qué hacer.

La lección de Maresca es magistral. Primero, al Madrid, que no supo competir ante el mejor equipo del mundo, o cuyo entrenador no dispone de las herramientas necesarias para hacerlo; después, al mundo del fútbol en general. El Chelsea ha vuelto a la élite. Con dinero, sí. Pero que eso no esconda una identidad clara, un fútbol atrevido y un entrenador espectacular que, por cierto, ha crecido de la mano de Pep Guardiola.