Mientras se mareaba la perdiz con Nico Williams

Tras dos años con el fichaje de un extremo izquierdo como objetivo principal, este verano va a ser el del fichaje del delantero centro. No es que se haya resuelto definitivamente el anterior propósito, pero sí que nos hemos dado cuenta de que Lewandowski ya ha cumplido su etapa en el Barça y es necesario un goleador top en el esplendor de su carrera. Pero ello no quita para que nos olvidemos del extremo, máxime cuando hay que tomar una decisión con Rashford, con el que no hay consenso por los 30 millones que hay que pagar.

La cuestión es que si finalmente Rashford vuelve al United, estaremos como estábamos hace dos años, con una demarcación clave por cubrir. Y si se queda, probablemente seguiremos con una solución intermedia que no acaba de convencer. Y es que si una cosa ha quedado clara en el doble PSG-Bayern que estos días ha maravillado a la afición, es que los extremos diferenciales son muy importantes en el fútbol actual.

Kvaratskhelia y Luis Díaz han impresionado por la izquierda y Olise y Doué, por la derecha. Pues bien, resulta que el Barça pudo fichar a alguno de ellos mientras mareaba, o le mareaban, la perdiz con Nico Williams.

Me centraré en los zurdos, que es lo que busca el Barça: Kvaratskhelia llegó al PSG en el mercado de invierno de 2025 y Luis Díaz al Bayern en verano, ambos por unos 75 millones. Otro precio, vale, pero no tan alejado de los 60 millones que se iban a pagar por el 11 del Athletic y, visto lo visto, es indudable que el esfuerzo habría merecido la pena. La lección a aprender es que alargar los culebrones no suele ser buena idea.