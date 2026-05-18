La marcha de Xavi Pascual es otro fracaso de Laporta con el baloncesto

El Barça cada vez me recuerda más a mi admirado CSKA Moscú, pero en la parte mala. Allí no hay secciones. El fútbol, el baloncesto y el hockey hielo tan solo comparten el nombre y una parte del escudo. Los tres son clubs privados y no tienen ninguna interdependencia. O el Dinamo Moscú, que vio morir a su sección de baloncesto cuando el fútbol estaba en un momento dulce.

Esa sensación es la que tengo desde hace tiempo con el baloncesto y con el hockey patines en el Barça. Se salvan el fútbol sala y (sobre todo) el balonmano por los excelentes profesionales que trabajan en ambas secciones y que mantienen un equipo puntero pese a los recortes. Lo del basket es de vergüenza.

Con un nuevo Palau que empieza a ser como la regla del 1:1 (no llega nunca), la clave del nuevo proyecto azulgrana se tambalea por las promesas incumplidas de Joan Laporta con Xavi Pascual, a quien suplicó que se hiciese cargo del equipo en un momento muy delicado tras la destitución de Joan Peñarroya.

Xavi Pascual se marchará decepcionado del Barça / EFE

El de Gavà había pedido dos refuerzos. El presidente intervino personalmente para persuadirlo y emplazó el deseado base y el necesario pívot para el mes de enero, pero ya estamos en mayo y no ha llegado nadie. En cambio, el Madrid ya tiene a Yurtseven para la Liga tras las lesiones de Tavares y de Len.

A medida que han ido pasando las semanas, Xavi Pascual ha lanzado dardos para reivindicar la situación de la sección, dejada de la mano de Dios y de un Joan Laporta a quien sólo parece importar el fútbol masculino. El presidente sabe mucho de fútbol. Muchísimo. De baloncesto no tiene ni idea y tampoco se ha rodeado adecuadamente de expertos.

El giro de guion ya está en marcha entre los acólitos, pero yo haré todo lo posible para evitarlo desde esta tribuna. Se está filtrando que el entrenador ha preferido el dinero de Dubai, que ha traicionado al Barça y demás monsergas. Al contrario. Lo han traicionado a él y a todo el barcelonismo. No quiere ser parte de un proyecto sin proyecto.

Xavi Pascual no seguirá la próxima temporada en el Barça / FCB

De todas formas, llueve sobre mojado. La marcha de Jasikevicius y la rescisión del contrato de Mirotic ya aventuraban los negros nubarrones que se cernirían sobre un Palau cada vez más vacío. A este ritmo, sin llegar ni a 4.000 espectadores, igual hace falta uno más pequeño.

Entretanto, Xavi Pascual sigue haciendo lo mismo de siempre: trabajar. Con ocho victorias en las últimas nueve jornadas en la Liga Endesa, los azulgranas aspiran incluso a acabar segundos. Una plantilla tan corta y tan veterana no aguantaba bien tres partidos por semana y aquí la principal responsabilidad es para Juan Carlos Navarro como jefe de la dirección deportiva. Ahora que se está jugando menos, los resultados han vuelto.

No hay que ser Pat Riley para ver según qué cosas. El pasado verano ya critiqué que no se podía encarar una temporada con 12 jugadores (el Madrid tenía 15) y rellenando las convocatorias con chavales. Ahora suenan Ibon Navarro y Vassilis Spanoulis, que se parecen como un huevo a una gallina. El proyecto de Laporta con el baloncesto es que no hay proyecto.