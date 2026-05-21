Marcar goles sin tener que salvar la patria

El Barça busca un 9. El adiós de Lewandowski obliga a la dirección deportiva a encontrar un delantero así que todo el mundo ya sabe el verano que viene, con la estrategia del Barcelona para convencer a cracks con contrato que cambien de club tratando de pagar lo menos posible y la de las entidades vendedoras para sacar el máximo botín. Dicho de otra manera, la maquinaria del negocio del fútbol funcionando a toda mecha.

Hansi Flick ha dejado claro que no considera a Lamine Yamal como delantero centro así que punto y final al debate. Algunos lo vemos claro pero no él y el que manda, manda. En su cabeza, el técnico alemán no contempla como habitual la demarcación del falso 9 y, por tanto, lo que llegue será otra cosa. En lo económico, su precio y el estado del fair-play financiero van a condicionar la primera elección. ¿Se va a poder fichar?

En lo deportivo hay cuatro cosas que merecen consideración: la primera, el talento; después, la edad, y a continuación, el perfil del futbolista y su capacidad para adaptarse. En este sentido, por tanto, es interesante que el jugador conozca la Liga española o, en su defecto -sobre todo si no se trata de un jugador europeo- que llegue al Barça tras foguearse en otra liga del continente. Diríamos, si se nos permite, que hay que descartar cualquier jugador que proceda, por ejemplo, de las ligas brasileñas o argentinas.

Por lo que se refiere al perfil del jugador el club debe considerar, ante todo, el fútbol de Flick. El técnico quiere un goleador pero, además, Deco sabe que el equipo exige mucho más que un rematador. Hay equipos que pretenden ganar los partidos simplemente dominando las áreas con un gran portero y un excelente finalizador. El Barça, sin embargo, necesita ganar a través del juego así que la figura del 9 se convierte en clave para la propuesta colectiva habitual.

Si nos damos una vuelta por la clasificación de la Bota de Oro no encontraremos a ninguno de los favoritos de Deco. Julián Álvarez (Atlético) y Joao Pedro (Chelsea) 'solo' han marcado 20 goles en todas las competiciones. Sin embargo es fácil imaginar que rodeados de buenos futbolistas, bajo el manto del método azulgrana y el liderazgo de Lamine Yamal sus números pueden doblarse.

Ambas son opciones maravillosas porque los dos jugadores son capaces de mejorar el juego del equipo para el éxito coral sin ver afectado su ego. Los tres primeros clasificados de la Bota de Oro, Harry Kane (Bayern, 36 goles en la liga y 58 durante la temporada), Erling Haaland (Manchester City, 26 y 38) y Kylian Mbappé (Real Madrid, 24 y 41), son, por diferentes razones, fruta prohibida, y las siguientes opciones, Dion Beljo (Dinamo Zagreb, 31 goles) y Vedat Muriqi (Mallorca, 22), son tanques que no responden a lo buscado.

Hay que desearle éxito a Deco. Del acierto en el fichaje del 9 va a depender buena parte del salto de calidad que debe acercar al Barça a la deseada sexta Champions.