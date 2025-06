Marc Márquez, la piel menos fina del tambor

Marc Márquez, piloto de Ducati / EFE

Dicen las estadísticas que Motorland es “territorio Márquez”. Pero, bueno, se podría decir lo mismo de Austin, de Sachsenring, de... o ¿acaso hay alguien que a estas alturas se atreva decir que una pista determinada no se ajusta demasiado a los intereses y características del pilotaje del de Cervera?

Lo cierto es que Marc ha hecho sonar el tambor más veces en Alcañiz que Buñuel en Calanda. En la carrera aragonesa el catalán ha ganado seis veces en MotoGP, cinco de ellas con Honda, y la última en 2024 con su primer éxito con Ducati.

Que “el tamborilero” es el gran favorito de nuevo para este fin de semana puede parecer una obviedad. Y seguramente lo sea.

Pero andan las aguas revueltas en MotoGP, y no sólo por ese vendaval más fuerte que el cierzo que ha removido el ambiente, a propósito de las relaciones entre Jorge Martín y Aprilia. También porque cada vez circulan más rumores sobre el futuro de Bagnaia, al que algunos ya lo pintan de azul al lado de Fabio Quartararo, dando por hecho que Alex Rins está más para bailar jotas en Valdealgorfa que para enroscar el mango de la M1.

También porque no falta quienes leen el destino de Zarco en los posos del café, y que dicen que sí, que ya le está bien la Honda, pero que el francés quiere la “pata negra”, la HRC… como si fuera un Martin “cualquiera” y sus rebotes primero con los de Borgo Panigale y ahora con los de Noale. Que no, que así no se puede vivir, que ya lo aprendió Viñales en su momento: que estar a la greña con la humanidad “no vale pá ná…” que diría Pedro Acosta, quien anda también de gresca en este caso con los de KTM. Y ya no les digo la que se ha liado con el castañazo del pobre Luca Marini en Japón.

Anda el patio tan revuelto que esto no lo pacifica ni la Virgen del Pilar, que no quiere ser francesa sino capitana… porque mientras tanto a “il Capitano” le han jorobado su retiro ciclista en Andorra.

Y por si el lio no les parece suficientemente morrocotudo, el follón que se han montado quienes creen saber más de las Desmosedici que el propio Gigi D’allIgna es apoteósico. De los creadores de “corre más la Ducati 24 que la 23” ahora llega la versión 2.0 de semejante embrollo: “yo quería una 25, pero me dieron una 24, aunque en realidad la 25 es una 24 transformada que va peor que su antecesora, pero mejor que la 23”. Como si alguien que no fuera el propio técnico supiera con certeza qué moto lleva cada cual entre el dispositivo de piel, venas y carne, alojado entre pierna y pierna, en mitad del perineo y la ingle, que es responsable de que semejantes artefactos corran que se las pelan.

Que nos den un mapa por que andamos más perdidos que los organizadores de la inauguración del concesionario Ducati en Sant Quirze del Vallés. Algunos pretenden conducir una Superleggera y la cosa no les alcanza ni para el legendario Cucciolo de 48 cc., y en el naufragio que fue semejante sarao solo Marc Márquez emergió como un farallón en medio del oleaje batiendo los arrecifes. Ese sí que sabe lo que se lleva entre manos, entre piernas y entre lo que haga falta.

Y por ello, sí, vuelve a ser el favorito para este fin de semana caluroso en Motorland. Pero lo hace desde la sencillez que le caracteriza, dejando los aspavientos para otros, más dotados para la comedia que para las relaciones personales. Porque si algo tiene claro el pluri-campeón mundial que ya ha empequeñecido el aura de Valentino Rossi es que es desde la generosidad, del reconocimiento de que no somos eternos, desde donde se adquiere el valor que tiene cada éxito. Una tarea tan titánica que encuentra su mérito desde ese valor tan escaso llamado humildad.