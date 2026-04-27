Marc Márquez y la 'maldición' de las cien victorias

Los seguidores de Marc Márquez ansían verle de nuevo en la cima, luchando al máximo nivel, invencible. “Yo también lo quiero, pero de momento no es realista, no estoy pilotando para pelear por el Mundial”, asume el piloto de Ducati.

Hace semanas, el infógrafo de SPORT preparó con esmeró un gráfico de las 100 victorias de Márquez, pero después de cuatro grandes premios, el balance del astro de Cervera no se mueve del 99. Una extraña 'maldición' que esperemos que acabe más pronto que tarde.

A estas alturas, muchos se preguntan qué le pasa al campeón. Después de las tres primeras citas de la temporada (Tailandia, Brasil y EE.UU), todo apuntaba a un problema físico. Su maltrecho hombro derecho, del que tuvo que operarse este invierno, le impedía exprimirse a fondo.

Tras cada entreno, tras cada carrera, Marc lo dejaba notar, con constantes gestos de dolor al tocarse la zona de la clavícula. También en sus declaraciones. En Madrid, durante un evento de su patrocinador, llegó a decir que le había pedido a Ducati esperar por su renovación. “No me gusta firmar nada estando lesionado”, soltó.

Parecía que Jerez iba a ser el punto de inflexión. Marc aprovechó el largo parón del calendario para ponerse a punto: “Mi estado físico es óptimo”, advirtió a su llegada el jueves. Incluso se permitió mostrar una importante herida de ‘guerra’ en su brazo, producto de su caída en Austin, y decirles a los periodistas que se la había ocultado expresamente.

El sábado, la lluvia se convirtió en un aliado inesperado y Marc, el más listo de la clase, sacó a relucir su ‘pillería’ para llevarse un triunfo que le devolvió al pulso por el título. A 26 puntos de Marco Bezzecchi. Pero el domingo salió el sol en Jerez y una racha de viento lateral hizo que todo se descontrolara a las primeras de cambio. Márquez acabó en la grava. Otro paso atrás que le aleja a 44 puntos del líder.

“No estoy pilotando como quiero”, reconoció. Y dijo más: “No es la moto, es mi velocidad”. Puede que se trate de ambas cosas. Aprilia lleva la delantera en 2026 y este lunes Ducati tiene muchos deberes pendientes en el test post Gran Premio de España. Pero si el propio Marc reconoce sus limitaciones, habrá que armarse de paciencia. Y sobre todo, no presionarle.

Después de conquistar nueve títulos y de firmar el regreso más impactante de la historia del deporte hace solo unos meses, está claro que a Marc nunca hay que ‘darle por muerto’: “Quedan 18 grandes premios, fallo yo y fallarán los otros, esto es muy largo”, advierte.