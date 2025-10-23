Marc Márquez: Lección aprendida

Marc Márquez, en su mensaje a los fans para despedir la temporada / Instagram

El 28 de septiembre, en el circuito japonés de Motegi, Marc Márquez se alzó con su novena corona mundial, la más valiosa de su carrera según confesó él mismo entre lágrimas, casi aturdido por los flashes y los abrazos de su familia, su equipo y medio paddock.

Marc le dio más valor a aquel título no por algo tan manido como lo de igualar en el palmarés a su eterno rival Valentino Rossi, sino por la historia de dolor y sacrificios acumulados desde aquella maldita lesión de Jerez 2020.

“Volver precipitadamente fue el gran error de mi carrera deportiva. Si no hubiera regresado en la siguiente carrera, me habría recuperado, habría estado en cabestrillo cuatro o cinco meses… pero aquello se prolongó tres años y me ha dejado unas secuelas que hoy en día aún arrastro”, reflexionó Marc en Motegi.

Solo una semana después, una dura embestida de Marco Bezzecchi en el GP de Indonesia le mandó de nuevo al hospital. ¿Diagnóstico? Fractura en la apófisis coracoides del hombro derecho con afectación de varios ligamentos, en el mismo brazo que le sumió en un auténtico calvario físico en 2020.

Márquez viajó a Madrid y después de consultar con su equipo médico habitual en la Clínica Ruber, con los doctores Raúl Barco, Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña, inicialmente se descartó operar. Pero días más tarde, viendo la evolución de la lesión, hubo cambio de planes y el ‘93’ tuvo que pasar por el quirófano.

Ahora Ducati ha confirmado que Márquez pone punto y final a la temporada. No estará en Portimao ni Valencia e incluso descarta subirse a la moto en el primer test de pretemporada en Cheste. “La medida más adecuada, inteligente y coherente es respetar el momento biológico de la lesión, incluso si eso significa que ya no podré competir esta temporada ni asistir los test”, explica Marc en sus redes sociales.

Sus fans y especialmente los que compraron entradas para Valencia con la ilusión de celebrar el título de Marc y su fantástico 2025 estarán decepcionados. También lo están en su equipo, Ducati. Por no decir el golpe a los patrocinadores, que no han podido rentabilizar al máximo su inversión después de conquistar el campeonato.

Pero el astro de Cervera ha aprendido la lección. Ha frenado sus ansias de volver a competir y las ganas de contentar a todos y esta vez sí, ha puesto por encima de todo su salud. Como le aconsejó a Jorge Martín. “Carreras hay muchas, cuerpo solo tienes uno”.