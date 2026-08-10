Marc Márquez se ha hecho mayor

Hay una expresión muy catalana que define a la perfección lo que está pasando con Marc Márquez. Definitivamente el piloto de Cervera 'ha possat seny', o lo que sería traducido más o menos literal, ha puesto cabeza. Se ha hecho mayor y eso se nota en cada carrera.

De arriesgar en todo momento, de buscar los límites y no tener miedo a nada, Marc ha ido evolucionando cual Pokémon a una versión más tranquila, menos arriesgada y más madura, en definitiva. Las ganas y la pasión siguen estando aunque ahora canalizadas en una forma de trabajar menos kamikaze. Incluso su discurso ha ido evolucionando hasta llegar al actual: "No vamos a arriesgar en circuitos en los que no somos fuertes".

Por si alguno no lo creía, Silverstone ha sido la prueba. El de Ducati ha 'dejado pasar' a Àlex, a Pedro Acosta e incluso a Fabio Di Giannantonio sin siquiera parpadear y se ha conformado con un séptimo puesto y la seguridad de que vendrán circuitos que le sean más propicios y en los que de verdad le valdrá la pena arriesgar.

Incluso es consciente de que ganar el título ya no es lo único importante. Ya lo ha ganado todo y, como él mismo reconocía este fin de semana, ganar otro más "no me va a cambiar la vida". Eso no impedirá que luche por ello, pero con otras armas, las de la veteranía y la experiencia.

Y todo eso lo ha aprendido a fuerza de golpes. De golpes literalmente hablando. El de Cervera se ha ido al suelo tantas veces que sería difícil encontrar algún hueso o algún músculo de su cuerpo que no haya sido dañado en alguna ocasión a lo largo de su extensa y laureada carrera. Más de 15 operaciones y un brazo derecho más que mermado lo atesoran.

La última caída, en Le Mans, la que lo devolvió al quirófano, fue el último toque de atención. Superado de nuevo el trance, Marc ha vuelto renovado. Más sabio y con la seguridad de que en estos momentos de su carrera, siendo uno de los más veteranos de la parrilla y con nueve títulos a sus espaldas, toca pensar más en cuidar su físico y no ponerlo en riesgo cada fin de semana. No al menos más de lo que ya conlleva subirse a la moto cada Gran Premio.