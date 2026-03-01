Ya ni Marc Márquez puede frenar el 'huracán Aprilia'

Mayores imperios han caído a lo largo de la historia. El egipcio. El romano. El otomano. El de Mercedes o Red Bull en el 'paddock' de Fórmula 1. El de Honda en el de MotoGP. Y si hablamos en términos actuales, lo mismo podría sucederle a la tiranía impuesta por Ducati en los últimos tiempos. Lo anticipamos tan solo 105 días atrás, tras el cierre de temporada 2025 en el Ricardo Tormo de Cheste. Borgo Panigale empezaba a sufrir mientras Aprilia daba un increíble paso hacia adelante con KTM más que dispuesta a seguir su estela.

Y ahora, tras la cita inaugural en Tailandia, ni Marc Márquez puede disimular ya lo que es una evidencia: el reinado de Ducati podría verse amenzado tras cuatro temporadas consecutivas arrasando con podios, victorias y, sobre todo, títulos (Bagnaia en 2022 y 2023, Martín en 2024 y Márquez en 2025).

Dos pilotos de Aprilia, Marco Bezzecchi y Raúl Fernández, en el podio de Tailandia junto a Pedro Acosta (KTM) / RUNGROJ YONGRIT / EFE

Marco Bezzecchi se llevó la victoria dominical, sí. Pero no fue el único indicio de que en Noale algo funciona y muy bien. Sus cuatro pilotos firmaron un fin de semana más que sólido en Buriram, empezando ya en la Práctica del viernes. 'Simply the Bezz' - en el recuerdo la grandísima Tina Turner - se llevó la pole position sometiendo por 0.034 décimas al '93' y con Raúl Fernández, desde el satélite Trackhouse, tercero. El madrileño tampoco se bajó del podium durante todo el fin de semana.

Pero lo más importante fue que todos los pilotos de la marca liderada por Massimo Rivola terminaron en el 'Top-5' en la carrera larga de Buriram, con la única intrusión de Pedro Acosta con la KTM en la segunda plaza.

Y la otra cara de la moneda, como decíamos, llegó con Ducati. Las caras largas de Gigi Dall’Igna y Davide Tardozzi en el box lo decían todo. Por primera vez en 89 GP's, no hubo ni una sola Desmosedici en el podio. La habría habido, es probable, de no ser por el pinchazo en el neumático trasero que privó a Márquez de luchar por el podio con Acosta y Fernández. Pero la cuestión es que no lo hubo.

Tampoco estuvieron ni un poco cerca. Pecco Bagnaia no confirmó las buenas sensaciones de la semana anterior en los test y firmó otro discreto fin de semana al terminar en la novena plaza, mientras que Álex Márquez, del Gresini Racing, se iba al suelo a falta de cinco giros y los dos pilotos del VR46 veían el espectáculo por delante desde la sexta y octava plaza.

Cunde el pánico en Borgo Panigale mientras Aprilia sigue mejorando. Mejorando en resultados. Mejorando su moto con trucos aerodinámicos que se han convertido en la comidilla de este primer fin de semana de carreras en Chang. Y sobre todo, mejorando sensaciones de sus pilotos.

La fábrica italiana terminó segunda en el mundial de constructores con 418 puntos el pasado curso. Fue de menos a más. De sufrir por entrar en el 'Top 10' a lograr la victoria en tres de las últimas cuatro citas del curso 2025. Y ahora, ya en 2026, tras la primera carrera del curso, coloca a sus cuatro pilotos en el 'Top-5' de la clasificación general, que lidera Acosta.

También Acosta se ha convertido en una amenaza real para los de Tardozzi. Ironía del destino, puesto que es él el que muchos señalan como posible compañero de box de Marc Márquez en el Ducati Lenovo de cara a 2027. Partía sexto en la pole y a lomos de la RC16 logró llevarse la victoria al Sprint, batallando cuerpo a cuerpo con el nueve veces campeón, y demostrando en la carrera larga que tiene el ritmo más que suficiente para batallar por la victoria en más de una ocasión este curso. El tiempo dirá. Quedan aún 21 citas por delante. Pero por el momento, parece que el reinado de Ducati está en peligro.