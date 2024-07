De Marc Guiu y Joao Félix

Marc Guiu nuevo jugador del Chelsea

Hace justo una semana, había encaradas en las páginas del diario Sport las noticias sobre el probable fichaje de Marc Guiu por el Chelsea, por el cual el FC Barcelona ingresaría 6 millones de euros, y sobre el valor de mercado que perdía Joao Félix, por la razón de que no estaba jugando con Portugal en la Eurocopa. En clave blaugrana, las dos informaciones tenían una lectura positiva inequívoca.

Hoy ya sabemos que Marc Guiu ha fichado por el Chelsea y que Joao Félix debe continuar devaluándose puesto que el seleccionador Robert Martínez sigue sin recurrir a él. Es más, el día en el que le dio la titularidad contra Georgia, la selección portuguesa la pifió.

Que estas dos noticias confrontadas provoquen una lectura positiva solo se explica por la situación tan anómala, no solo en lo económico, en la que se encuentra el club. No encuentro otra manera de explicármelo.

La cuestión grave no es que un jugador de la cantera se marche. No es el primero, ni será el último. Algunos han vuelto y se han consolidado en el primer equipo. Otros, no lo han logrado. La mayoría ha desarrollado su carrera fuera del club con mayor o menor éxito. El club no puede retener a todos los futbolistas que forma. No hace falta citar nombres concretos. Es la ley futbolística. Tampoco debería ser cuestión los 6 millones de la cláusula de Guiu, sean pocos o sean muchos. Y la misma consideración con respecto a la pérdida de valor de Joao Félix. Pues mejor si al club le sirve para ahorrarse unos dineros por su cesión o traspaso.

A mi entender, el problema emerge cuando las dos informaciones se contraponen. Y, aún más, el hecho que no se aprecie el realismo que sugiere la trama de un relato que minimiza la marcha de un futbolista de futuro al que no se le ha podido retener, ni por dinero ni por proyecto futbolístico, y ensalza la frustración de uno que parecía tenerlo.