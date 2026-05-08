Marc Casadó no se toca

No hace ni un año encabezábamos este espacio con el titular “Fermín López no se toca”. Afortunadamente, y pese a las prisas por monetizar (el verbo de moda en estos tiempos de ultracapitalismo) que sobrevolaban al canterano desde prácticamente todos los frentes, el de El Campillo dijo que basta, que lo que siente por el Barça no se cuantifica en billetes y que gracias a todos por el interés (interno y externo), pero que su sitio está en el Camp Nou porque, como concluíamos “Fermín López sudó lágrimas antes de cumplir su sueño de triunfar de blaugrana porque Fermín López es La Masia. Y La Masia no se toca”. El centrocampista acabó ampliando en enero su contrato hasta 2031.

Lamine celebra con Casadó, Fermín y Rashford uno de sus goles en el Spotify Camp Nou / Dani Barbeito

El Barça, por supuesto, sigue estando en una situación económica que le obliga a no descartar ningún escenario, de la misma manera que también está obligado a no forzar situaciones y respetar la voluntad de futbolistas cuyo simbolismo va mucho más allá de los fríos números reflejados en un contrato. Fermín López es uno de ellos, como también lo es, pese a que su presencia sobre el césped es escasa, Marc Casadó, al que también le movieron la silla el pasado verano y parece que sigue siendo uno de los objetivos para hacer caja.

Flick zanjó el tema a medio agosto: “Él no quiere irse y yo también lo quiero conservar”. El de Sant Pere de Vilamajor quizá no tenga la conducción de De Jong, ni la zurda de Bernal, ni el nervio de Gavi, pero tiene fútbol para aburrir y, además, simboliza todo aquello que es hoy el primer equipo, que, pese a los éxitos deportivos, sigue estando, como decía Xavi, en construcción.

Casadó, en la eliminatoria de Copa ante el Albacete / Dani Barbeito / SPO

Si de Gayà decían en el Valencia que era el murciélago del escudo, algo parecido pasa con Marc, un canterano de cuna que quemó todas y cada una de las etapas en el fútbol base (incluso repitió en el Juvenil B) hasta cumplir su sueño. Casadó, al contrario de casos como el de Thiago Alcántara, que en su día dijo “mi sueño es triunfar en el fútbol, no en el Barça”, o Dro, que ha preferido el banquillo del Parque de los Príncipes al del Camp Nou, es antes barcelonista que futbolista. Claro que ama el el balón, pero seguramente algo menos de lo que ama al club blaugrana.

Entrevista Marc Casadó / DANI BARBEITO

Por eso aseguraba a SPORTque “me ilusiona una carrera de muchos años en el Barça”. Si el Barça es “més que un club”, lo es también gracias a la expresión de felicidad que emana de la mirada de canteranos como Cubarsí, Fermín, Gavi, Lamine o Gerard Martín. De entre todos ellos, juegue más o menos, tenga mayor o menor confianza del míster o de la dirección deportiva, sobresale Casadó, cuyo orden de prioridades es incondicional: Barça, Barça y Barça.