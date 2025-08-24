Casadó es uno de los nuestros

Casadó celebra la Copa del Rey ganada ante el Real Madrid / Valentí Enrich

La cantera es el orgullo del Barça y por eso mismo no todo vale. Es cierto que el club pasa por unas dificultades enormes para inscribir, que una salida importante parece ser ahora mismo el mayor escape, pero la necesidad no se lo puede llevar todo por delante. Ni puede jugar con los sentimientos de la afición azulgrana, el activo más importante, que nadie lo olvide, que tiene un club que es de sus socios, pero también de sus millones de seguidores.

Muchos culés, muchísimos, han puesto, y con razón, el grito en el cielo cuando han leído, escuchado o visto que Marc Casadó podía ser traspasado en función de las importantes ofertas que han llegado por el de Sant Pere de Vilamajor. Y no, no se ha tratado de una invención de los medios. ¿Qué sentido tendría?

Marc Casadó tiene una conexión muy especial con la afición barcelonista, que le adora porque es uno de los suyos. Solo a Marc se le podría ocurrir ir a festejar la Liga a Canaletes como uno más, sin reparar en su inmensa repercusión mediática como futbolista del FC Barcelona. Pero es que así lo ha hecho toda la vida, y simplemente, esa noche no tenía porqué ser diferente.

Y claro, este capítulo y otros van calando en el sentimiento del aficionado culé. Pero Casadó es mucho más que barcelonismo. Es un chaval de la casa que ha ido superando todos los obstáculos hasta cumplir el sueño de su vida, el que tantos y tantos niños persiguen y tan pocos lo consiguen materializar.

Porque ahí está la diferencia. En el Barça no solo se triunfa por tener entrega. Marc Casadó también es mucho fútbol, mucha calidad. Lo mismo que Fermín, Gavi, Marc Bernal y tantos otros que parecen obligados a demostrar más que el resto solo por el hecho de ser canteranos. Cuando debería ser exactamente al revés.

Afortunadamente, la afición del Barça cada vez se identifica más con los de casa y les protege. Como Hansi Flick, que se ha convertido en uno de los grandes valedores de la inagotable base azulgrana. Es cierto que a Casadó no lo hizo jugar la pasada campaña tanto como se podía esperar tras su gran arranque, pero vino una inoportuna lesión y, no nos engañemos, a Frenkie de Jong le considera el técnico alemán indiscutible en el mediocentro.

Quizás por ello, incluso, tienen más mérito las palabras del mister para, esperamos, haber zanjado el tema. Claro que Marc Casadó no se quiere ir aunque, a priori, pueda tener más minutos en otro equipo. Pero él los quiere en el Barça y luchará por ellos. La temporada es larga, pueden pasar muchas cosas. Y aunque Flick tenga sus preferencias, aunque no todos se hayan ganado su confianza, no es nada sospechoso. Hansi ha demostrado su valentía mil y una veces con los que son de casa. Y así lo seguirá haciendo.