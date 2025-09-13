Casadó, mucho más que un futbolista de cantera

Marc Casadó, durante un partido de la pretemporada del FC Barcelona / Valentí Enrich

Hay futbolistas que se explican solos porque pertenecen al lugar que pisan. Marc Casadó es uno de esos nombres que el barcelonismo pronuncia con una mezcla de orgullo y alivio: orgullo por reconocer en él los códigos de la casa; alivio porque, en un verano de ofertas y dudas, decidió seguir. Cuando tantos miraban al mercado, Casadó miró al escudo. Con calma y paciencia. Esperando su momento. Hansi Flick lo sabía: "Quiere quedarse". No es marketing, es convicción. Y hoy, con Frenkie de Jong entre algodones y con la preocupante rodilla de Gavi, su figura deja de ser debate para convertirse en solución de presente.

Casadó es cantera y carácter. El chico que celebra títulos en Canaletes como uno más y al que la grada identifica de inmediato: "uno de los nuestros". Pero no se confundan: aquí no hablamos solo de romanticismo. Hablamos de juego. Perfil posicional, lectura táctica, primer pase que ordena y una fiabilidad que permite a Pedri respirar más arriba. El Barça necesita eso: futbolistas que simplifiquen lo complejo cuando el partido se complica como puede suceder ante el Valencia en el Johan, donde apunta a repetir titularidad.

Su verano fue un examen: tentaciones de Premier, llamadas, números… y un cambio de representante que encendió titulares. Se incorporó a la agencia Gestifute de Jorge Mendes, sí, pero su hoja de ruta no varió ni un milímetro: quedarse, competir y ganar minutos en el club de su vida. La renovación de largo recorrido está encarrilada y a la espera de firma definitiva, con el reconocimiento interno que se ha ganado sobre el césped.

Flick lo ha entendido con naturalidad: los títulos los ganan las plantillas, no las postales. Cuando faltan piezas, el Barça agradece tener un pivote puro que mantenga el dibujo. De ahí que el técnico lo premiara cuando pudo y que hoy su candidatura a la titularidad sea lógica, no coyuntural. El supuesto "overbooking" del mediocentro ha durado lo que tardó en apretarse el calendario.

El de Sant Pere de Vilamajor no pide focos; pide balón. El resto lo pone la gente: esa ovación de complicidad que solo se reserva a los que representan algo más que minutos. En el Barça de las urgencias y la lupa, él ofrece una certeza antigua y valiosa: la de un canterano que no pretende ser otra cosa que lo que el equipo necesita. Y, ahora mismo, el Barça lo necesita exactamente así.