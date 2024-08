Marc Bernal rompe al barcelonismo

La pena de Bernal / JAVI FERRÁNDIZ

La grave lesión de Marc Bernal ha caído como un jarro de agua fría entre el barcelonismo. Más allá de sus excelentes cualidades técnicas y de los tres fantásticos partidos que había disputado, la tristeza que transmitía la imagen de este joven jugador de diecisiete años y con cara de niño abandonando el terreno de juego ha conmocionado a todos los culés. Bernal saldrá de esta y tiene un largo futuro por delante, pero el impacto de ver truncado su sueño de jugar en el Barça no será fácil de digerir. Desde Sport, le queremos transmitir todo nuestro apoyo y no tenemos ninguna duda de que acabará triunfando en el Barça.

El problema de la lesión de Marc Bernal no es solo personal. Su baja ha levantado las alertas entre la dirección deportiva del club que veían en el canterano a un futbolista clave en el centro del campo. A todo eso, si sumamos la precipitada salida de Gündogan y las lesiones de Gavi y de Jong, existe un grave problema en el centro del campo. Como bien escribía ayer nuestro periodista, Jaume Marcet, ‘La solución está en casa: Casadó o Pau Prim’. El primero ya disputó un buen partido en Mestalla, mientras que Prim es un puro ‘seis’ marca de la casa. Uno de ellos o entre los dos deberán suplir esta nueva lesión. No hay más. Sin poder cumplir la norma del 1:1 y a un día del cierre del mercado es mejor no hacer inventos en forma de fichajes.

En fin, que menos mal que Dani Olmo ha demostrado en solo un partido que será un fichaje indiscutible. Suerte de ello y suerte del sentido común que está aplicando Hansi Flick, porque el nivel de expectativa creado era tan elevado que los culés estaban a punto de entrar de nuevo en depresión. Nos aseguraron que vendría Nico Williams, luego Federico Chiesa y al final se está rastreando algo bueno, bonito y barato. O sea, lo imposible. En fin, que tiempo habrá para dar explicaciones. Pues eso, que muchos ánimos Marc.