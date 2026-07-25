Marc Bernal es el Rodri del Barça

Hubo unanimidad en reconocer a Rodri como la gran clave de España para ganar el Mundial. El centrocampista, por su tipo de juego, es el ancla de un equipo muy al estilo Barça. El pivote clásico por delante de la defensa que exportó el club blaugrana al mundo y que, cada vez más, están buscados en el mercado. En el Barça está posición es sagrada y desde la salida de Busquets quedó algo huérfana. Frenkie de Jong no ha podido llenar ese espacio, pero un chaval de la casa, Marc Bernal, se ha catapultado como la gran esperanza de presente y de futuro.

Bernal está llamado a marcar una época como blaugrana llevando el timón del equipo y, quizás, ha llegado el momento de que el club y Flick acaben apostando totalmente por él. Marc Bernal puede y debe ser el Rodri del Barça en los próximos años y, seguramente también, el de la selección. No se puede obviar que Luis de la Fuente ya le convocó para los amistosos previos al Mundial y tiene claro que, más pronto que tarde, le deberá dar la alternativa con vistas al Mundial 2030, dónde debería llegar ya con más madurez.

No es extraño que equipos de la talla del Manchester City estén preguntando para ficharle porque perfiles de su proyección y calidad escasean en el mercado. Pep Guardiola ya advirtió en su momento que aquí el Barça tenía un auténtico diamante en bruto y no se debería tener miedo con él porque ha demostrado que está sobradamente preparado para el reto. Ahora toca valorarle como se le valora fuera para que la apuesta sea total.

Bernal es de la mágica generación de Lamine Yamal. Dos futbolistas que se conocen de hace años y que llevan muchísimo jugando juntos. Uno ha explotado algo antes, pero el centrocampista puede consagrarse este año. La lesión de De Jong le deja abiertas totalmente las puertas y en el Barça deberían tener claro que aquí ya no hay marcha atrás. Con él, desde el principio hasta el final porque, seguro, que habrá más opciones de ganar títulos que con otros siempre se han escapado.