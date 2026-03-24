Marc Bernal, otro orgullo de La Masia

El 27 de agosto de la pasada temporada fue uno de esos días en los que a buena parte del barcelonismo se le encogió el alma. Sucedió en uno de los primeros partidos de Liga, en el campo del Rayo Vallecano, y para colmo en el tiempo añadido. Marc Bernal, con solo 17 años y después de haber sido titular en los tres primeros encuentros, cayó gravemente lesionado tras sorprendernos a todos por su estilo, su seguridad y su elegancia sobre el césped.

Más de un año después, recibió el alta médica. Desde entonces, Hansi Flick ha gestionado su regreso con el máximo cuidado, dosificando sus minutos hasta devolverle al once titular. Y Bernal ha respondido demostrando personalidad, criterio y un aplomo impropio de su edad. Incluso ha añadido gol a su repertorio, confirmando que estamos ante un futbolista con un presente ilusionante y un futuro enorme.

En la entrevista que concede a SPORT repasa el sufrimiento vivido durante todos esos meses de ausencia y se acuerda especialmente de sus abuelos fallecidos, de sus padres y de su hermano. Sus palabras retratan a un chaval de Berga que ingresó en la cantera del FC Barcelona en edad de prebenjamín y en el que se aprecian los valores aprendidos en su familia y en La Masia.

Bernal representa otro de esos casos que explican por qué La Masia sigue siendo mucho más que una fábrica de futbolistas. Algunos ya le comparan con Sergio Busquets por su manera de interpretar el juego y de hacer sencillo lo difícil. Sin duda, si la suerte le respeta, tiene condiciones para firmar una larga trayectoria en el Barça.

Su físico también le convierte en un perfil singular. Con 1,93 metros de altura, combina envergadura con técnica, una mezcla poco habitual en un centrocampista de su edad. En la entrevista también revela la ilusión que le hizo recibir mensajes de apoyo de referentes como el propio Busquets o Iniesta tras su lesión. Otro detalle que habla de la dimensión personal de este joven.

Marc Bernal es, hoy, una gran noticia para el Barça. Por lo que juega, por cómo compite y, sobre todo, por lo que transmite. Otro gran ejemplo de futbolista de La Masia.