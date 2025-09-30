Marc Bernal, el heredero imposible de Sergio Busquets

FC Barcelona

El fútbol siempre necesita símbolos, y el Barça, más que nadie, vive de ellos. Esta semana el club ha vivido dos noticias que, sin pretenderlo, dialogan entre sí: la retirada de Sergio Busquets, que colgará las botas en pocos meses, y la renovación de Marc Bernal hasta 2029. Un adiós y un comienzo que marcan el fin de un ciclo y el inicio de otro.

Busquets fue mucho más que un mediocentro: fue el punto de equilibrio, la brújula que dictaba el ritmo de los mejores Barça de la historia. Imposible de imitar, imposible de reemplazar. Por eso hablar de “herederos” suele ser injusto. A su sombra se han quemado nombres como Oriol Romeu, Nico o incluso Frenkie de Jong.

En ese contexto aparece Marc Bernal, un chico de 18 años que ya conoce la cara amarga del fútbol tras una gravísima lesión de rodilla y que ha regresado con una madurez impropia de su edad. Su frase lo resume: “Ahora no es importante jugar, no hay prisa”. Palabras que sorprenden en un vestuario devorado por la inmediatez.

Bernal no será Busquets, porque nadie puede serlo. Pero sí puede ser Bernal: un mediocentro con físico, temple y carácter para crecer en la sala de máquinas azulgrana. El reto no es copiar al mito, sino construir su propia identidad en un Barça que necesita desesperadamente cimientos.

El vacío que deja Busquets es imposible de llenar en el Barça y en fútbol. Verle ahora en Miami sigue siendo un gusto y sus movimientos siguen siendo reconocibles aunque esté en el final de su carrera en la MLS. Bernal ha dejado claro que se quiere dedicar a eso, a dejar su sello propio y no tener prisa por sumar minutos y partidos a discreción. Recuperación ejemplar y renovación merecida. Larga vida a Bernal, gloria eterna a Busquets.