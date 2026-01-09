La 'máquina' de Xavi Pascual y el señorío del Palau

Un Palau menos lleno de lo que sería deseable asistió a una nueva victoria del Barça de Xavi Pascual, con el que tan solo han podido en Europa sendos 'atracos' en Estambul ante Anadolu Efes y Fenerbahçe. Los azulgranas superaron por 78-60 al Partizan en un partido lleno de atractivos y alcanzan a Hapoel, Monaco y Valencia con 14 triunfos.

Lo primero era el regreso al Palau de Joan Peñarroya. Silbarle habría sido un acto de mezquindad de la que no suele hacer gala la afición azulgrana, que optó por brindarle una sonora y merecida ovación al ser presentado. ¡Ay, si hubiese entrado aquel tiro de Punter en Mónaco! El egarense lo intentó todo y tragó con carros y carretas sin una mala palabra. ¡Chapó!

También hubo generosidad con un Jabari Parker cada vez más lejano a nivel físico del que arrancó con mucha ilusión el curso 2023-24 en el Barça. El tercer pasajero exazulgrana en las huestes 'Grobari' era Nick Calathes, un base que dejó buen recuerdo y al que faltó ganar aquella Euroliga que se escapó ante el Anadolu en 2021.

No fue un partido para tirar cohetes del Barça, pero sí una victoria merecida que volvió a mostrar un equipo sólido y con un nivel de intensidad notable a partir del segundo cuarto (el primero acabó 13-20). A partir de ahí, la profundidad de banquillo local y el buen trabajo de muchos jugadores fueron desnudando a un rival que perdió su identidad al 'americanizar' excesivamente su plantilla.

Shengelia lo hace casi todo bien / GORKA URRESOLA

Willy es otro jugador en el último mes y medio. Motivado, contento e ilusionado, el madrileño rozó el 'doble-doble con 16 puntos, ocho rebotes y +22. ¿Suficiente para hablar de una posible renovación? Cobra mucho y hay que seguir atentos a su evolución, pero a mitad de precio no hay más opciones 'cupo'.

Otra gran noticia fue la imagen de Jan Vesely. En esa pelea que mantiene con su físico desde la pasada temporada, el checo acumuló más minutos y ya le empieza a entrar ese famoso 'tiriro' que tanto daño hace a los pívots contrarios. 14 puntos con un magnífico 7/9 invitan al optimismo, porque claro... lo de 'Toko' Shengelia ya no es noticia. ¡Qué fichaje!

El problema es que Sayon Keita es demasiado joven y Fall demasiado inocuo pese a su partidazo en Madrid. Hace falta el refuerzo que prometió Joan Laporta a Xavi Pascual en las negociaciones para su fichaje. Pero claro, también lleva meses (y años) anunciando el 1-1 que por lo visto vuelve a alejarse. Y entretanto, el Fenerbahçe ya ha fichado al deseado Chris Silva.

El domingo visita el Palau el Coviran Granada en otro partido plácido sobre el papel y lo siguiente será una nueva visita al Real Madrid, esta vez en Euroliga. Con Clyburn a mitad del tiempo de recuperación, otro aspecto clave es Laprovittola. El 'termómetro' no tuvo el día en el tiro (1/6 en triples), pero aportó ocho asistencias. Y Miles Morris, dos triples y dos robos. Lo dicho, un EQUIPO.