Opinión
La máquina de Hansi Flick funciona a la perfección
Primera parte impecable del Barça ante un rival consistente, incómodo y que en muchas ocasiones sobrepasó los límites permitidos. Acertó de nuevo Hansi Flick con los cambios, dando entrada a Olmo, Christensen, Eric García y Ferran Torres. Fue este último, con dos golazos, quien propició un nuevo récord para este equipo: nunca antes se habían logrado cinco dobletes consecutivos en la Liga.
Además, los azulgranas no notaron la baja de Lamine Yamal y ya son tres partidos consecutivos ganando sin el joven crack de Mataró. Sin duda, una muestra más de que este equipo juega de memoria y puede competir con garantías sin su principal estrella.
Otro retraso en una sesión de entrenamiento dejó a Rashford fuera del once titular, aunque entró en el segundo periodo. Resulta incomprensible que futbolistas profesionales lleguen tarde a los entrenamientos, pero Hansi Flick, que no deja pasar una, está resolviendo con solvencia esas pequeñas faltas internas.
Tanto, que el propio Rashford salió muy motivado, dio una fantástica asistencia a Dani Olmo que dejó sentenciado el encuentro y pudo marcar algún tanto.
El estadio Johan Cruyff volvió a ser talismán y los cerca de 6.000 culés que asistieron pudieron disfrutar de otro recital de Pedri que lleva un inicio de temporada espectacular. Lo cierto es que solo han pasado cinco jornadas y todo hace indicar que volverá a ser una Liga de dos. El Atlético de Madrid volvió a pinchar y ya está a siete puntos del Barça y nueve del Madrid.
En fin, que los culés pudieron disfrutar de un excelente Barça, que el técnico gestionó con éxito las rotaciones sin que el nivel del juego se resintiera en ningún momento y que el Barça ya lleva 16 goles a favor por solo 3 en contra. Pues sí, la máquina de Hansi Flick funciona a la perfección y hace que se mantenga intacta esa ilusión que se inició la pasada temporada con la llegada del técnico alemán.
- La pieza que le faltaba a Flick: 'Puede ser mucho más que un matrimonio de conveniencia
- Otro problema más para el nuevo Bernabéu: '¡Es una sauna!
- Tensión en Mánchester tras el doblete de Rashford: 'No me preocupa
- Pedri prioriza el Barça y el descanso
- Dardo directo de Flick al Real Madrid: 'Estar ahí es tener respeto
- Raphinha: el brasileño que nadie esperaba se pone a 150
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- Ronaldinho, el detalle definitivo para saber el ganador del Balón de Oro