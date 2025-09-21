Así narró la radio el gol de Dani Olmo / Carrusel Deportivo

Primera parte impecable del Barça ante un rival consistente, incómodo y que en muchas ocasiones sobrepasó los límites permitidos. Acertó de nuevo Hansi Flick con los cambios, dando entrada a Olmo, Christensen, Eric García y Ferran Torres. Fue este último, con dos golazos, quien propició un nuevo récord para este equipo: nunca antes se habían logrado cinco dobletes consecutivos en la Liga.

Además, los azulgranas no notaron la baja de Lamine Yamal y ya son tres partidos consecutivos ganando sin el joven crack de Mataró. Sin duda, una muestra más de que este equipo juega de memoria y puede competir con garantías sin su principal estrella.

Otro retraso en una sesión de entrenamiento dejó a Rashford fuera del once titular, aunque entró en el segundo periodo. Resulta incomprensible que futbolistas profesionales lleguen tarde a los entrenamientos, pero Hansi Flick, que no deja pasar una, está resolviendo con solvencia esas pequeñas faltas internas.

Tanto, que el propio Rashford salió muy motivado, dio una fantástica asistencia a Dani Olmo que dejó sentenciado el encuentro y pudo marcar algún tanto.

El estadio Johan Cruyff volvió a ser talismán y los cerca de 6.000 culés que asistieron pudieron disfrutar de otro recital de Pedri que lleva un inicio de temporada espectacular. Lo cierto es que solo han pasado cinco jornadas y todo hace indicar que volverá a ser una Liga de dos. El Atlético de Madrid volvió a pinchar y ya está a siete puntos del Barça y nueve del Madrid.

En fin, que los culés pudieron disfrutar de un excelente Barça, que el técnico gestionó con éxito las rotaciones sin que el nivel del juego se resintiera en ningún momento y que el Barça ya lleva 16 goles a favor por solo 3 en contra. Pues sí, la máquina de Hansi Flick funciona a la perfección y hace que se mantenga intacta esa ilusión que se inició la pasada temporada con la llegada del técnico alemán.