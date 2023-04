Las manos de Ter Stegen y la mano de Xavi

Es incuestionable que los registros defensivos del Barça son históricos. 9 goles en contra en 30 partidos, 23 jornadas con la portería a cero, solo dos tantos encajados en casa, uno de penalti, ante el Espanyol, y otro de rebote en propia puerta frente al Madrid, son algo fuera de lo común.

Hablamos de la Liga, naturalmente, pues en Europa, paradojas del fútbol, ha sucedido justamente lo contrario. Y de ahí el fracaso, también indiscutible. En cualquier caso, no me cansaré de repetirlo porque no es ningún desdoro, la clave de la temporada es la seguridad defensiva.

Y fíjense si ello es cierto, que en las últimas tres Ligas el problema estuvo justo ahí: 38 goles en contra, curiosamente los tres ejercicios, por 86, 85 y 68 a favor. Ahora, a falta de ocho jornadas, estamos en 54-9. Juzguen ustedes mismos.

UN EQUIPO. Ter Stegen siempre ha sido un gran portero. Salvo algunos pasajes de infortunio o baja forma, su rendimiento ha sido más que notable. Esta temporada es extraordinario, desde luego, pero en la seguridad defensiva influyen más variantes. Este año están Koundé, Christiansen y Balde. Más Araujo en plena forma y en trayectoria ascendente camino del cénit de su carrera, que afortunadamente todavía no ha alcanzado. Es decir, defensa nueva. Ahora hay un lateral derecho fiable, dos centrales sólidos, complementarios y en el mejor momento de sus carreras y un lateral izquierdo emergente y con las condiciones ideales para el puesto. Se nota la sabia nueva. Ya tenemos las manos, milagrosas, de Ter Stegen y las condiciones de los defensas. Falta la mano de Xavi. Miren, no hay seguridad defensiva sin equilibrio táctico. Es decir, equipo trabajado, disciplinado y organizado. Equipo que pierda pocos balones y que cuando eso suceda sepa replegarse con inteligencia y con los automatismos muy preparados y asimilados. Un equipo en el que cada jugador ocupe su puesto y haga su trabajo. Este es el gran éxito de Xavi. Ha hecho un equipo, un equipo en el más amplio sentido de la palabra, que en la Liga es casi imbatible. Por eso será campeón.

