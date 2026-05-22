En manos de Joao Pedro

Cuando Joao Pedro llegó al Chelsea, le pidieron en ‘Sportskeeda’ el nombre de un delantero al que creía parecerse. La respuesta no se hizo esperar: “Let’s say Lewandowski (digamos que a Lewandowski)”. Casi un año más tarde, Deco ha monitorizado al jugador en la Premier League hasta el punto de convencerse de que, más allá de los parecidos, tiene el perfil para, por lo menos, ser uno de los candidatos a convertirse en el futuro ‘9’ del Barça. Eso en el fútbol.

João Pedro, objetivo del Barça, no irá al Mundial 2026 con Brasil / joaopedro.oficial

Si hablamos del tema contractual y de las opciones que tiene el Barça de hacerse con él, lo cierto es que no parece sencillo. Quizá algo más que preguntar al Atlético por Julián Álvarez y, por supuesto, muchísimo más que acercarse a Manchester a comentarle al City que Haaland gusta. Hasta que se demuestre lo contrario (como pasaba hace un año), todo son filtraciones optimistas del club. La gran diferencia, y no es poca cosa, es que ahora también es LaLiga la que se suma al carro del ‘unouno’. Y no solo eso, además explican que el Barça tendrá capacidad, si así lo quiere y lo desea, de gastarse cien millones en el futbolista que le apetezca porque la casa es grande. De un año a otro todo, alegría, alboroto y otro perrito piloto, cantaban en la feria. Y sí, la casa es grande porque nunca ha dejado de serlo, pero la caja es otra cosa.

Joao Pedro en la final de la FA Cup entre el Chelsea y el Manchester City / DPA vía Europa Press

Lo que es evidente y puede ver hasta el ‘guerxo’ de Jon Quer, personaje más o menos de ficción de ‘Després del naufragi’, de Sánchez Piñol, es que Hansi Flick no está para tonterías y que, en la previa de su tercer año, está dispuesto a mandar no solo con voz, sino también con voto. De momento, ha bloqueado la llegada de Bastoni, con quien el club tenía avanzadas las negociaciones para realizar el ataque final. Lo ha hecho porque no quiere oír hablar de nada que no sea sustituir a Lewandowski. Eso lo primero. Y luego ya se verá si queda caja para seguir apretando. Primero el delantero centro, que Robert ha asegurado 119 goles en cuatro temporadas y alguien deberá seguir marcándolos si la exigencia sigue siendo la misma.

Deco aseguró que "es casi imposible sustituir a un jugador como Lewandowski" / sport

Es ahí cuando aparece, a lo grande, como un elegido entre las opciones factibles, Joao Pedro, castigado sin Mundial porque así lo han querido los amigos que Neymar tiene en el vestuario de Brasil. Ancelotti ha claudicado porque se ha pasado toda la vida haciendo lo mismo. Si el ‘9’ del Chelsea no quiere perderse el próximo Mundial ya sabe lo que debe hacer, el camino que hizo su compatriota Raphinha. Para ello deberá poner de su parte porque, aunque los ‘Blues’ necesitan vender, nunca han sido vendedores. Más bien todo lo contrario. En eso, es imprescindible, deberá parecerse a Lewandowski cuando dijo “basta, me quiero ir”.