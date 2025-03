Manolo González calla bocas... y echa un cable al Barça

Manolo González, en el banquillo del RCDE Stadium / Valentí Enrich

No será el más mediático. Ni el más vistoso. Ni tan siquiera el más ortodoxo. El antihéroe por excelencia. Manolo González, sin embargo, obra semana a semana un pequeño milagro con el Espanyol. Los pericos ya se pasaron por la piedra al Real Madrid y este sábado le tocó patinazo al Atlético en Cornellà, descabalgándole prácticamente de la lucha por el título. El próximo en pasar por el 'Templo' blanquiazul será el Barcelona. Que se preparen los de Hansi Flick.

Manolo González encarna a la perfección el fútbol modesto, el que sobrevive en el corazón de muchos aficionados. El que no ha sucumbido al dinero. Manolo ha mamado de ello. Son muchos años de barro en la Montañesa, en el Badalona, en el Ebro...

El de Folgoso de Caruel es pasión. Y esa pasión, esos nervios que le carcomen en la banda ningunean muchas veces el excelente trabajo que está realizando en el Espanyol, un equipo a imagen y semejanza de su técnico.

La plantilla no es la idónea. Chen Yansheng cerró el grifo y los problemas económicos se plasmaron en la confección de un grupo que, pese a sus limitaciones, está ahí, luchando una temporada más contra viento y marea por la salvación.

Sin un delantero jerárquico como antaño (Raducioiu, Tamudo, Stuani, Osvaldo, De Tomás...), el gallego está sacando petróleo de las piedras, de refuerzos desconocidos que llegaron por cuatro chavos y, cómo no, del tesoro que es Sant Adrià. Porque no puede ser de otra manera, el futuro del Espanyol es su cantera -para muestra, Joan García-, la pasión de su gente, el orgullo de pertenencia de la pericada. Y eso, Manolo, lo lleva grabado a fuego en las meninges. Si no se han subido a la 'Manoleta' todavía están a tiempo.