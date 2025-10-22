Con la mano (blaugrana) en el corazón

Joan Laporta repitió otra Asamblea de lo más plácida

Desde aquellas asambleas con Josep Lluís Núñez como presidente allá por los noventa -“farem un camp de gols” (léase golf) y “al soci no se’l pot enganyar” (al socio no se le puede engañar)- no había tenido el FC Barcelona un presidente tan mediático como Joan Laporta. Aquel joven barcelonista que creó el Elefant Blau para erigirse como oposición al veterano mandatario, el domingo se dirigió a los que hoy opinan diferente atizándoles con una nueva versión de aquel “al loro, que no estamos tan mal”. Dio, una vez más, munición al enemigo. Al local y al que habita seiscientos kilómetros más allá. Sin apenas mácula, según sus propios directivos y anexos que parecían más laportistas que el propio Jan, el presidente del Barça regateó dineros y construcciones para desviar el foco a la mano blanca.

Pocas horas antes, era Hansi Flick el que desbarataba el relato del alemán gélido para celebrar con tres cortes de mangas el gol in extremis de Ronald Araujo. Vimos resucitar en el terreno de juego a aquel Alexanko, hoy integrante del cuerpo técnico, al que tanto había aplaudido Núñez en sus internadas en el área para rematar un córner o un ‘balón a la olla’. Hay cosas que no cambian, como la pobrísima asistencia a las asambleas. Muchos esperaban que una directiva moderna y post-pandémica solucionara ese punto vital para el devenir de la entidad. Pues en 2025 seguimos con astenia participativa y sin fecha para el retorno a un estadio que alimenta los sueños húmedos de la afición y de la tesorería del club.

Es difícil ver desatado al técnico azulgrana. Él mismo reconoció que tenía la misma expresión marcándole el primer gol al Barça que con el 2-8 final de infausto recuerdo para el barcelonismo. Las ‘botifarres’ dedicadas al tanto del triunfo no fueron de recibo y por ello entonó un ‘mea culpa’ con poesía incluida. Su amor por el club y unas emociones nuevas que ha sentido al llegar aquí mutaron su carácter. Mediterráneo de adopción ya lo es. Sus muchos veranos en Formentera y tras esta última temporada en la que ha celebrado un triplete nacional por todo lo alto, le han convertido en un culer más. Creo en su transformación a la par que pienso que debe volver al ‘seny’ que le caracteriza por tal de evitar sanciones. Muchos le esperan agazapados en el arcén y en el césped. Esto es así.

Estamos, pues, ante un presidente y un entrenador a los que hoy gobierna la pasión por encima de la razón. Cuando menos, de forma puntual. No seré yo la que critique la ‘rauxa’ pero hay que ubicarla en el lugar y en el momento que corresponde. A Laporta no hay que explicarle como zafarse del relato pero sí pedirle más autocrítica. Once horas después de una asamblea más que apacible, era necesario ir más allá de una campaña preelectoral. No digirió bien algunas preguntas incómodas sobre los abonos o ciertas comisiones pero, como siempre, puso su mano en el corazón y arremetió contra todo y contra todos. Un clásico. Y otro a la vista que lo altera todo. Un partido que Flick verá desde las alturas y los directivos compartiendo palco con aquel Florentino Pérez del que fueron del brazo hasta hace muy poco con el proyecto de la Superliga. Las vueltas que da la vida.