Una manita al Madrid

Julian Alvarez destrozó la defensa del Real Madrid en la manita colchonera / AFP

Gran derbi el que vivimos ayer en el Metropolitano. Gran Atlético de Madrid justo cuando menos se esperaba, ya que el equipo colchonero llegada plagado de dudas ante un Madrid que contaba todos sus partidos por victorias.

Es lo que tienen de bueno estas jornadas en la que se enfrentan tus más directos rivales en pugna por la lucha por el título de liga. Tienes mucho a ganar. Buen derbi para disfrutarlo en la distancia. Todo lo que no fuera ganar el Real Madrid siempre era bueno para el Barcelona. Y de todas las posibilidades que existían en este duelo entre los dos equipos madrileños salió la que en teoría y, a día de hoy, más beneficia al Barcelona: victoria y goleada, además con una manita, del Atlético de Madrid que puede afectar anímicamente a los blancos. Fue un Madrid menor ante un Atlético muy superior a lo largo de todo el partido.

El Madrid había tenido un calendario muy plácido en los siete primeros partidos de esta temporada y no vimos ni sombra de él en este choque. Sobrevivió en la primera parte con dos brillantes chispazos y con la aparición de un jugador como Mbappé, que ha disimulado con un espectacular arranque goleador a un Madrid que había tenido más resultados que fútbol. La defensa del Atlético de Madrid, muy blanda, permitió a los blancos engancharse al partido y maquillar su inferioridad.

Pero en ataque vimos la mejor versión colchonera, creando numerosas ocasiones y completando, posiblemente, una de las mejores actuaciones en un derbi madrileño. Con un Julián Álvarez que pide a gritos un reconocimiento y que provoca que todos pensemos que el Barcelona debe hacer un esfuerzo en el futuro por él.

El Madrid hasta ahora no había jugado, dicho con todo los respetos, con casi ninguno de los equipos más fuertes ni en LaLiga ni en Europa. Vamos que había tenido un calendario bastante benigno. Las pocas dificultades que tuvo, como en Europa, se solventaron con cierta polémica arbitral ante el Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu.

Un Real Madrid que se mostró muy vulnerable en defensa. Le llegaron mucho y muy claramente. Severo correctivo para los blancos, vapuleados claramente, encajando cinco goles que incluso pudieron ser algunos más. Estas son de esas derrotas que duelen y que vamos a ver cómo afectan en los próximos días. Derrota clara, justa y sin paliativos ante un eterno rival.

Eso sí, todo esto es muy bonito, ha empezado muy bien el fin de semana, mejor casi imposible para el Barça, así que no hay que estropearlo, hay que culminarlo, sin tropezar esta tarde en el Estadio Olimpico ante la Real Sociedad para tratar de alcanzar el liderato por primera vez esta temporada. El nuevo escenario permitiría que el Barcelona pueda dormir líder de la liga por primera vez en la temporada pese a jugar en el destierro y sin casa fija.

El Barça a lo suyo, sin fallar y a sobrevivir a la plaga de lesiones, que no es poco. Gran triunfador, de momento, del derby madrileño, el de la manita a los blancos.