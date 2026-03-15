Una manita para bendecir el rugido del nuevo Spotify Camp Nou

El FC Barcelona recuperó su alma y su casa con una exhibición de poderío que destrozó al Sevilla para blindar el liderato. La música del gol volvió a sonar en un Spotify Camp Nou que ya cerró su círculo arquitectónico para intimidar con la fuerza de un coliseo completo. Raphinha lideró la liturgia del regreso con un triplete antológico que bautizó el césped de un estadio donde la acústica multiplicó cada grito de gol. El marcador de cinco a uno confirmó que el equipo de Hansi Flick celebró la vuelta al hogar con una voracidad destructiva.

La efectividad del capitán brasileño desató la locura en unas gradas que ya no eran piezas sueltas sino un anillo de presión absoluta. La licencia 1C devolvió el público a todas las zonas del campo y el equipo notó ese aliento desde el primer minuto de juego.

El rugido del anillo completo

Dani Olmo asumió el papel de director de orquesta en un escenario que ofreció ya una sonoridad perfecta para el fútbol de salón. El mediapunta definió con una clase exquisita para poner el tres a cero y confirmar que la animación recuperó su mejor versión tras el exilio. La fluidez del juego azulgrana desarboló a un Sevilla que sucumbió ante el estruendo de un público que por fin sintió el estadio cerrado. El equipo de Flick robó balones por puro hambre mientras el nuevo Spotify Camp Nou rugió con una vibración que asustó.

Joao Cancelo se sumó a la fiesta con una cabalgada individual que terminó en el fondo de las mallas para celebrar la manita definitiva. El lateral luso festejó con rabia ante un fondo que ya no tenía huecos y proyectó un sonido ensordecedor hacia el césped.

El regreso más esperado

La entrada de Gavi en el tramo final guardó un paralelismo poético con la nueva estructura de un estadio que ya lució completo. Un campo sin todo su público no fue tan estadio y el Barça de Flick no alcanzó su plenitud sin la garra del centrocampista sevillano. Gavi pisó el verde con su agresividad habitual y contagió una energía que se expandió por todo el círculo de la grada. Hansi Flick gestionó los minutos con la calma de quien supo que recuperó a un jugador decisivo para el tramo final de la temporada.

La solidez de los canteranos y la alegría de una afición entregada blindaron una victoria que significó mucho más que tres puntos por el retorno de la identidad. El Spotify Camp Nou cerró el círculo y volvió a ser el fortín inexpugnable que el barcelonismo tanto tiempo llevó esperando.